Un grand retour réussi pour Lady Gaga

Les fans de Lady Gaga attendaient son nouvel album avec impatience. Lancé vendredi, ce Chromatica lance un message indéniable : Lady Gaga est de retour. Et elle est en pleine forme.

Non, Lady Gaga n’était pas disparue. On l’a vue au grand écran, jusque sur la scène des Oscars, et on l’a entendue flirter avec le country et le folk ces dernières années. Mais la popstar innée, elle, s’était faite beaucoup plus discrète dernièrement.

En fait, la chanteuse s’est abruptement détachée du genre qui l’a révélée après la sortie de l’incompris Artpop en 2013. Alors oui, Chromatica représente un retour en bonne et due forme pour la Mother Monster.

Bonbon pop

Chromatica, c’est un bonbon pop qu’on prend un grand plaisir à déballer, à savourer pièce après pièce. Évidemment, les extraits Stupid Love et Rain on Me (en duo avec Ariana Grande) susciteront les plus vives réactions chez les fans qui y prêteront une première oreille. Mais ces hits, aussi réussis soient-ils, n’éclipsent pas totalement des pièces telles que Fun Tonight, Plastic Doll ou encore Replay qui feraient aussi bonne figure sur les palmarès.

Bref, le résultat est emballant, décoiffant et effervescent à souhait. N’empêche, on sent constamment que Lady Gaga aurait pu pousser l’exercice plus loin, le peaufiner davantage pour faire de Chromatica une nouvelle pierre angulaire dans le monde de la pop, tout comme l’a été The Fame.

Plus générique

Car la chanteuse livre ici un album plus consensuel, voire parfois plus générique que ce à quoi elle nous a habitués. On peine sur plusieurs pièces à reconnaître la signature si singulière de Lady Gaga, ce caractère si aisément reconnaissable de sa voix et de ses harmonies.

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que la chanteuse s’impose à nouveau avec un album qui risque bien de jouer dans les écouteurs des mélomanes tout au long de l’été.

Chromatica

★★★ ½