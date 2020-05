Un retour qui fait POP

Après avoir flirté avec le country et le folk, Lady Gaga revient aux sources avec Chromatica, un sixième album s’inscrivant dans la lignée de The Fame et Born this Way. Lui permettra-t-il de récupérer son titre de princesse de la pop ? À voir l’engouement, on dirait bien que oui.

De dire que Chromatica est extrêmement attendu des fans tiendrait de l’euphémisme.

Il faut dire qu’il y a un bon moment que Lady Gaga n’avait pas donné dans la pop, le genre qui l’a propulsée au sommet des palmarès – et dans les discothèques du monde entier – avec les Poker Face, Bad Romance et autres Applause. Sur son dernier album, Joanne, la chanteuse américaine avait tourné le dos aux pistes de danse au profit de sonorités davantage inspirées du monde country, folk et rock.

Mais cette fois-ci, la pop star en elle est de retour. Et elle a visiblement soif de succès.

Ariana et Elton

Ça, on en a eu la preuve en février dernier avec la sortie du premier extrait de Chromatica, Stupid Love. S’il restait un doute sur la direction artistique que comptait prendre Lady Gaga, il s’est envolé avant même d’atteindre le refrain de cet hymne pop décoiffant rappelant la belle époque de Bad Romance.

Puis, il y a quelques jours à peine, Lady Gaga a rappliqué. Et cette fois-ci, elle a redoublé d’aplomb, faisant équipe avec Ariana Grande pour Rain on Me. La rencontre de ces deux icônes féminines a donné lieu à un ver d’oreille aussi contagieux que tenace, doublé d’un clip futuriste empruntant autant à l’univers de Blade Runner que des jeux vidéo.

Iconique, vous dites ?

D’ailleurs, Lady Gaga a su bien s’entourer pour ce grand retour en force. En plus de faire appel aux auteurs Max Martin et Justin Tranter (de grandes pointures ayant porté les carrières de Britney Spears, Kelly Clarkson, Taylor Swift et Céline Dion vers de nouveaux sommets), la chanteuse prête le micro au populaire groupe de K-pop Blackpink et à Elton John le temps de nouveaux duos fort attendus.

Bref, Lady Gaga semble avoir trouvé la formule pour lui permettre de regagner son trône... autant dans le cœur des fans de musique pop qu’au sommet des palmarès.

► L’album Chromatica est disponible maintenant.