Une course virtuelle pour la bonne cause

Incapable d’organiser son tournoi caritatif de soccer de plage en raison de la pandémie de COVID-19, l’Association Défi Futsal s’est réinventée en créant une course virtuelle pour venir en aide à une cinquantaine d’organismes.

La course virtuelle soccer Sport Finess se tiendra du 1er au 7 juin dans sept régions du Québec, dont le Grand Montréal et la Capitale-Nationale, grâce à ses 450 participants qui compléteront l’une des cinq distances offertes (3 km, 4 km, 5 km, 10 km et 21 km) selon le parcours de leur choix près de chez eux.

Les organisateurs remettront 40 % du coût de l’inscription aux organismes parrainés, ce qui pourrait représenter un montant de plus de 7000 $. Une partie de l’argent amassé servira également à organiser des séances de boxe pour les jeunes sous la supervision de l’ancien boxeur Éric Martel-Bahoeli.

Écoles en renfort

« Nous sommes un OSBL qui a été créé il y a 12 ans et nous avons remis plus de 150 000 $ pour aider les jeunes en milieux défavorisés. Nous aidons les jeunes dans le besoin pour les faire bouger. Il fallait trouver une solution et on est très contents de la réponse à date. Nous espérons atteindre 500 participants à la fin de la semaine », a dévoilé le responsable de l’association, Vincent Cournoyer.

Puisqu’elle participe habituellement aux projets de l’association, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a décidé de mettre la main à la pâte dans ce contexte particulier. Ainsi, ce sont près de 3600 personnes, élèves et enseignants, qui se taperont l’une des distances.

Bien que les performances soient secondaires, les organisateurs invitent les participants à se munir de l’application Strava qui enregistre les données sportives. D’ailleurs, les 4000 $ en prix seront tirés au hasard.

« [Les performances], ce n’est pas le but premier. On veut que les gens bougent, qu’ils soient en santé et qu’ils participent à un événement provincial ludique », a affirmé M. Cournoyer.