Connaissez-vous bien le Kamasutra ?

À l’origine, le Kamasutra aurait été rédigé par un brahmane nommé Mallanaga Vâtsyâyana, qui vivait en Inde aux environs du IVe siècle. Ce membre de la caste sacerdotale aurait voulu rendre plus accessibles des textes déjà existants sur le thème de l’amour. On comprit alors que ce livre du Kamasutra, non illustré au départ, devait servir à l’apprentissage de l’amour...

L’art de porter attention à l’autre, de séduire

Si au fil du temps, se sont ajoutées des images et de nombreuses descriptions, l’objectif de départ était d’offrir aux amants des enseignements sur l’art de vivre en harmonie. Différentes éditions existent maintenant, pour le plus grand plaisir des amateurs d’érotisme... et d’acrobaties ! Connaissez-vous certaines de ces positions ?

Quiz Question #1 Dans cette position, l’homme est allongé sur le dos, les genoux repliés, le.la partenaire le chevauche en lui tournant le dos. C’est donc la position : a) Du cheval de bataille b) Du cheval infernal c) De l’équitation Question #2 Les partenaires allongé.es sur le côté viennent loger leur entrejambe l’une dans l’autre de façon à ce que leurs sexes puissent se toucher. C’est la position : a) De la règle b) Des ciseaux c) De la gomme à effacer Question #3 Sur l’eau : le partenaire est assis dans une bouée, les jambes nouées et les pieds dans l’eau. L’autre s’assied à califourchon en lui faisant face. C’est la position : a) Du phare dans la nuit b) Du sauveteur de l’amour c) Des mouettes affamées Question #4 La dame allongée sur le dos, le bassin relevé et les jambes posées sur les épaules de son partenaire. C’est la position : a) De l’abeille b) Du papillon c) De la tortue renversée Question #5 Un partenaire est assis en tailleur, l’autre s’assied par-dessus en enroulant ses jambes autour de la taille. C’est la position : a) Du lilas b) Du lotus c) De la lavande Question #6 Un partenaire est étendu sur le dos, les jambes repliées sur sa poitrine, et l’autre s’agenouille en plaçant ses jambes de chaque côté. C’est la position : a) De la fleur séchée b) De la fleur éclatée c) De la fleur flétrie Partagez votre résultat sur Facebook

Et puis, connaissez-vous bien le Kamasutra ? Les bonnes réponses se retrouvaient toutes en b) ! Amusez-vous maintenant à découvrir d’autres positions, sans vous mettre de pression surtout. Tout le plaisir réside dans la complicité, le respect des limites et une bonne communication !