De bonnes nouvelles pour les partisans de la MLS

L’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLSPA) a annoncé dimanche avoir accepté une proposition de la ligue relativement à des concessions financières permettant la poursuite de la saison 2020, ainsi que l’idée de disputer un tournoi estival à Orlando.

Même si la partie patronale devra approuver officiellement l’entente avec les joueurs, il reste que la MLS s’approche d’un retour au jeu.

«Ce soir, la MLSPA a voté pour approuver une série de contraintes économiques pour la présente campagne et des modifications en regard à la convention collective, incluant sa prolongation d’un an», a notamment écrit le syndicat dans un communiqué. Cela comprend des réductions salariales pour l’ensemble des athlètes, la diminution de bonis individuels et d’équipe ainsi que des concessions supplémentaires relatifs aux conditions déjà existantes du contrat de travail. [...] Le tout a été formellement soumis à la ligue et une décision des propriétaires est attendue.»

Jeudi, la MLS a autorisé ses équipes à tenir des entraînements en petits groupes. Depuis le début mai, les joueurs pouvaient s’exercer individuellement. La semaine passée, le réseau ESPN a rapporté que le circuit Garber songeait à garder ses clubs dans leur marché respectif jusqu’aux alentours du 21 juin. Par la suite, une quarantaine et des matchs comptant au classement auraient lieu à Orlando.