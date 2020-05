[EN DIRECT 31 MAI] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

BILAN À 7h35

Planétaire

Cas: 6 082 549

Décès: 369 544

Canada

Cas: 90 190, dont 50 651 au Québec

Décès: 7072, dont 4439 au Québec

Toutes les nouvelles du samedi 31 mai

7 h 04 | Un ingénieur allemand de retour en Chine testé positif au coronavirus

L'homme était à bord d'un avion transportant une majorité d'Allemands, environ 200 employés et leurs familles, parti de Francfort et ayant atterri samedi à l'aéroport de Tianjin, à une centaine de kilomètres au sud-est de Pékin. Ce vol marquait le premier retour d'Européens dans le pays depuis la suspension des visas fin mars pour cause d'épidémie.

5 h 00 | Le personnel prêté aux résidences privées pour aînés et aux CHSLD privés retiré le 15 juin

Dans une lettre envoyée vendredi aux dirigeants des CISSS et des CIUSSS, dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, le sous-ministre de la Santé, Yvan Gendron, écrit que leurs partenaires privées qui bénéficient encore de ressources humaines provenant du public devront prévoir «un plan de rétablissement [...] permettant une reprise de la gestion du milieu».

4 h 08 | Brésil: Bolsonaro veut que le soccer reprenne, malgré la pandémie

« Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment réduit », a récemment lancé le chef de l'État lors d'un entretien à Radio Guaiba, antenne locale du sud du pays.

En mars, le président d'extrême droite avait déjà affirmé qu'il ne ressentirait qu'un « petit rhume » s'il était infecté, grâce à son « passé de sportif ».

3 h 05 | Manitoba Liquor & Lotteries: des millions $ économisés malgré la fermeture des casinos

Avec la mise à pied de quelque 1300 employés, l’entreprise publique a réduit ses dépenses salariales de 1,3 million par période paie, a déclaré Manny Atwal, président et chef de la direction de MLL, devant le comité permanent des sociétés d’État, a rapporté vendredi «Winnipeg Free Press».

1 h 00 | Préposée en CHSLD, un travail difficile

« Ainsi donc, le premier ministre François Legault veut trouver 10 000 volontaires pour devenir préposés aux bénéficiaires ? Moi qui travaille temporairement comme préposée dans un CHSLD pendant la pandémie, je peux vous dire une chose : c’est tout sauf facile. »

0 h 50 | Équateur: les Galapagos, patrimoine de l’humanité, rouvriront au tourisme le 1er juillet

«Nous pouvons déjà commencer à penser à l’avenir, à la réactivation, à ce que les Galapagos deviennent très bientôt la première destination touristique sûre en termes de santé», a déclaré le vice-président équatorien dans une vidéo sur son compte Twitter.

En las Islas Galápagos se ha manejado adecuadamente la emergencia sanitaria y estamos trabajando con las autoridades locales para que desde el 1 de julio este destino turístico vuelva abrir sus puertas con nuevas normas de control 👏@normanwray #AEcuadorLoSacamosTodos🇪🇨 pic.twitter.com/CSLzWdBYmd — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) May 30, 2020

0 h 00 | 150 M$ en tablettes et ordis en cas de 2e vague

Québec débloque 150 millions $ pour permettre aux écoles publiques d’acheter 200 000 tablettes et ordinateurs pour la rentrée afin que le réseau scolaire soit prêt à faire face à toute éventualité, a appris Le Journal.

0 h 00 | Ils ont vaincu la COVID-19: il a passé 30 jours dans le coma

Un couple de Laval a finalement réussi à vaincre la COVID-19 après que l’homme qui a été hospitalisé pendant deux mois eut frôlé la mort et passé 30 jours dans le coma, intubé en raison des ravages de la maladie.

« À l’hôpital, certains l’ont surnommé le miraculé. [...] Le médecin n’en revenait même pas qu’il se soit remis de ça », raconte la femme de Michel Lapierre, Colette Labelle.

0 h 00 | Des vacances de la construction menacées

Les vacances de la construction sont menacées d’être reléguées aux oubliettes pour plusieurs travailleurs, dont les employeurs sont tentés de combler les retards engendrés par la pandémie.