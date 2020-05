Guylaine Tanguay: la musique avant tout

Lancer un album en pleine pandémie ? Le défi est risqué et l’exercice complexe, concède Guylaine Tanguay. N’empêche, il n’était pas question pour elle de reporter la sortie de sa nouvelle offre. « J’ai toujours fait ma musique pour faire du bien aux gens. Et ces temps-ci, on a encore plus besoin de choses qui nous font du bien », confie la chanteuse.

Non, les dernières semaines n’ont pas été faciles à traverser pour les Québécois. Ça, Guylaine Tanguay l’a bien évidemment remarqué, ayant elle-même passé deux semaines en quarantaine au début du printemps.

« C’est difficile pour tout le monde. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas faire ou voir de spectacles... Moi, j’ai une belle vie, je vais bien. Mais je pense à ceux qui n’ont pas, disons, la vie dont ils rêvent, qui ont des difficultés financières, des ennuis de santé ou des problèmes familiaux... Ça doit être très, très lourd », confie la chanteuse de 47 ans en vidéoconférence avec Le Journal.

Et même si la province amorce ces temps-ci le processus de déconfinement tant attendu, la chanteuse ne nourrit pas de faux espoirs ; elle ne croit pas pouvoir reprendre la route de sitôt pour présenter son nouvel album, Country, à toute la province.

« L’industrie du spectacle a été parmi les premières à arrêter et j’ai l’impression qu’on va être dans les derniers à reprendre. Mais j’essaie de ne pas trop penser à ça », avance-t-elle.

Des vidéos virales

Mais, malgré l’absence de concerts, Guylaine Tanguay n’a jamais eu l’intention d’accrocher son micro durant la pandémie. Suffisait de trouver un moyen de maintenir le contact avec ses fans...

C’est ainsi que, depuis mars, elle se tourne vers Facebook pour présenter des capsules musicales où elle interprète les demandes spéciales de ses abonnés. De Shallow à S’il suffisait d’aimer, en passant par Quand on est en amour et autres Embarque ma belle, Guylaine Tanguay se réapproprie tour à tour les succès de ses pairs, accompagnée de sa fille Mary-Pier Bazinet.

Le succès a été immédiat et continu, les vidéos cumulant aujourd’hui près de trois millions de vues.

« Je ne m’attendais pas du tout à ça ! Au début, je voulais faire ça pour moi, pour me faire du bien et me changer les idées pendant le confinement. Mais j’ai vu que ça faisait aussi du bien aux gens. On m’en parle chaque fois que je sors pour faire une marche ou aller à l’épicerie ou la pharmacie », explique-t-elle.

Plus humain que business

Cet engouement se traduira-t-il par d’aussi impressionnantes ventes pour Country, lancé officiellement jeudi ? Guylaine Tanguay ne se fait pas d’illusions.

« Il faut être réaliste : l’album va probablement se vendre un peu moins en raison des circonstances actuelles. C’est beaucoup plus compliqué de mettre des albums sur le marché pour que les gens puissent aller se les procurer. Et comme les gens ne travaillent pas en ce moment, ils ont moins d’argent », explique-t-elle.

« Mais ça, c’est le côté business. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le côté humain, le fait de toucher les gens avec mes chansons. Et je sais que sur cet album-là, il y a des histoires qui peuvent aider certaines personnes, soit en laissant sortir des larmes qu’elles retiennent depuis longtemps, soit en les faisant sourire ou danser », ajoute-t-elle.

Ménopause et santé mentale

Ces « histoires », elles sont plus personnelles et plus révélatrices que celles auxquelles Guylaine Tanguay nous a habitués en trois décennies de carrière.

Prenant elle-même la plume, elle signe cette fois-ci des textes inspirés de ses premiers symptômes de la ménopause (J’ai chaud) et du décès de sa belle-mère (L’incontournable).

Mais le texte le plus personnel est sans contredit celui d’I’m Your Mother (écrit par sa fille cadette, Mary-Pier) qui traite du trouble de bipolarité de son aînée, Marilyn. C’est la première fois que Guylaine Tanguay aborde, aussi bien sur disque qu’en entrevue, cet aspect de sa vie privée.

Pourquoi le faire aujourd’hui ? Parce qu’il est temps. Tout simplement.

« Si on m’avait demandé d’en parler il y a deux ans, j’aurais refusé. Je n’étais pas là, j’aurais eu l’impression de vouloir me plaindre ; je sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes », déclare-t-elle.

« Mais maintenant, je sais que les gens comprennent que si j’en parle, c’est simplement pour être honnête avec eux. C’est ma manière de leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Ma vie n’est pas parfaite ; elle a ses difficultés et je n’ai pas honte d’en parler », conclut Guylaine Tanguay.

♦ L’album Country est présentement en magasin, en ligne, et en bonus avec le magazine Échos Vedettes Country.

Qui est Guylaine Tanguay ?

Guylaine Tanguay est née le 23 septembre 1972 à Girardville, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Elle fait ses débuts sur scène à l’âge de 7 ans, aux côtés de sa mère, Claircy Dufour.

Connue du milieu country depuis très longtemps grâce à ses albums Passion Country, Le livre vert et Le livre vert, la suite, elle se fait connaître du grand public en 2015 avec Inspiration country, qui trône cinq semaines au sommet des ventes d’albums francophones au Québec.

En 2018, elle reçoit un disque hono-rifique soulignant 125 000 albums vendus au cours des quatre années précédentes.

La même année, elle devient auteure en publiant La ligne droite, une autobiographie dans laquelle elle lève le voile sur son enfance difficile auprès d’un père alcoolique.

De Joe Dassin à Paul Daraîche

Même si elle est une icône du country québécois, Guylaine Tanguay n’hésite pas à emprunter aux autres genres musicaux. À preuve, dans ses écouteurs, les titres de Joe Dassin, Michel Pagliaro et Nicola Ciccone résonnent aussi fort que le country de Zachary Richard et Paul Daraîche. Le Journal lui a demandé de commenter sa liste de lecture, assemblée pour QUB Musique.

JE REDEVIENS LE VENT - Fred Pellerin

« C’est une chanson qui a joué aux funérailles de ma belle-mère, l’an dernier. J’aime beaucoup l’écouter parce que, oui, ça me ramène à un moment de tristesse, mais c’est différent aujourd’hui. Je redeviens le vent, c’est, pour moi, une forme de libération. Je pense à ma belle-mère qui s’est libérée de toutes ses douleurs et de tous les caprices que son corps avait, avec son dernier souffle. »

MILLE APRÈS MILLE - Fred Pellerin

« Fred Pellerin pourrait chanter ma liste d’épicerie et j’aurais des frissons. Mille après mille, c’est une chanson que j’ai toujours aimée, mais sans l’adorer. Quand j’ai entendu sa version, elle a pris un autre sens dans ma tête. C’est devenu pour moi “la” version de cette chanson. »

JE PARS À L’AUTRE BOUT DU MONDE - Beyries

« Cette chanson-là était déjà un bijou ; le texte de Paul Daraîche est absolument merveilleux. Mais on dirait que Beyries a transformé ce bijou-là en un diamant brut avec sa voix et son interprétation. »

AU BORD DU LAC BIJOU - Zachary Richard

« C’est une de mes chansons préférées depuis tellement longtemps et j’ai réalisé un rêve en la chantant en duo avec Zachary Richard à mon émission Tout simplement country. C’est très, très rare que je sois nerveuse avant de chanter, mais cette fois-là, je l’étais. C’était très émouvant. »

TI-BIDON - Michel Pagliaro

« Ti-Bidon, c’est du fun pur, ça donne envie de prendre un verre, de danser et de chanter. Pour moi, c’est ma chanson du bonheur. Quand je la chante sur scène, je vois le sourire sur le visage des gens. »

J’T’AIME TOUT COURT - Nicola Ciccone

« Ça, c’est un texte que j’aurais aimé écrire. J’t’aime tout court, en fait, c’est ce que je voudrais dire tout le temps à mon mari. Tout dit d’une manière si simple, et pourtant si efficace. Comme le grand amour. »

LE PETIT PAIN AU CHOCOLAT - Joe Dassin

« Mon mari me faisait écouter cette chanson il y a quelques années ; pour lui, ça lui rappelle sa jeunesse quand il partait en vacances avec sa famille. J’ai l’impression qu’on se laisse réellement aller et on retrouve notre cœur d’enfant en l’écoutant. »

LE VIEUX GASPÉSIEN - Paul Daraîche et Patrice Michaud

« J’aime beaucoup, beaucoup la voix de Patrice Michaud ; peu importe ce qu’il chante, pour moi, c’est beau. Quand j’écoute cette chanson, elle me donne des frissons partout sur le corps. Patrice Michaud a une voix qui est tellement humaine et posée, c’est un match parfait avec le côté rauque de Paul Daraîche. »