John Tortorella, la clé pour vaincre les Maple Leafs

Selon le capitaine des Blue Jackets de Columbus, Nick Foligno, l’entraîneur-chef John Tortorella pourrait permettre au club de l’Ohio de vaincre les Maple Leafs de Toronto lors de la ronde qualificative des séries de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pour l’attaquant, le groupe d’entraîneurs prend une importance capitale dans une courte série 3 de 5. Il croit également que l’instructeur Sheldon Keefe, qui n’a dirigé les Maple Leafs que pendant 47 matchs après le congédiement de Mike Babcock, ne connaît pas assez son équipe pour établir le plan de match idéal.

«C’est énorme, a dit Foligno au réseau TSN, samedi. Dans une série écourtée, je crois que l’entraîneur qui connaît le mieux son équipe et qui sait le mieux extraire la meilleure performance des siens aura l’avantage. L’équipe qui sera concentrée sur son identité aura un avantage.»

«Je suis sûr que "Torts" se concentre là-dessus. Il l'a déjà fait. Il représente une grosse partie des succès que nous avons connus.»

La confiance avant tout

Foligno est notamment revenu sur la victoire en quatre parties contre le Lightning de Tampa Bay – pourtant largement favori – au premier tour éliminatoire l’année dernière pour illustrer ses propos. Selon l’Américain de 32 ans, tout est une question de confiance.

«[Tortorella] nous fait confiance, et cette confiance est établie depuis quelques années. Vous pouvez regarder les vidéos avant la série contre Tampa et le discours qu’il a donné. C'est exactement ce que nous ressentions tous. Il avait vu juste, parce que personne n'attendait rien de nous et nous nous sentions tous méprisés. Alors, il nous disait: "nous n’allons pas reculer devant ces gars, nous allons droit vers eux". Et c’est une grande raison pour laquelle nous avons remporté cette série.»

Ceci étant dit, Foligno a indiqué qu’il respectait le talent des Maple Leafs, mais que les atouts des Jackets ne devraient pas être négligés.

«Nous avons beaucoup de respect pour eux. Nous avons respecté le Lightning, mais nous savions ce que nous devions faire pour avoir du succès contre eux et nous tenterons de faire la même chose contre Toronto. Je crois que nous avons la meilleure brigade défensive de la ligue et ça nous donne beaucoup de confiance.»