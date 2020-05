La courtoisie, ça concerne tout le monde

Je vous lis avec grand plaisir chaque jour. Ce matin, je fus attiré par le commentaire d’un monsieur qui se plaignait du manque de courtoisie de plusieurs citoyens du Québec, en particulier des femmes qui remercient rarement quand on leur garde une porte ouverte par exemple.

Rendu à 78 ans, vous me croirez certainement si je vous dis que j’ai déjà expérimenté le phénomène., d’autant plus que je travaillais dans le public. J’ai ainsi développé un petit stratagème fort efficace pour signifier que je méritais un merci pour une porte tenue ouverte.

Pour un geste de courtoisie qui ne reçoit aucun merci, vous dites tout haut « Pardon Mme ou Mr, je n’ai pas bien entendu ? » Dans la majorité des cas on vous répondra « Non je n’ai rien dit ! » Ce à quoi on réplique « Je m’excuse, je croyais que vous aviez dit merci, je dois devenir vieux ou malentendant. » Le message va passer je vous l’assure.

Michel

Quel stratagème astucieux et délicat ! Merci de l’avoir partagé.