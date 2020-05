Midget AAA: Tristan Luneau récompensé

Le défenseur Tristan Luneau, favori pour être la toute première sélection du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a été nommé meilleur défenseur et meilleur espoir de moins de 16 ans dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec, dimanche.

Luneau, qui est pressenti pour se joindre aux Olympiques de Gatineau le jour du repêchage, a ainsi mis la main sur les trophées Kristopher Letang et Mario Lemieux. Il a également été nommé sur la première équipe d’étoiles du circuit. Il a récolté six buts et 30 points en 37 parties avec les Estacades de Trois-Rivières.

Alexis Morin, du Blizzard du Séminaire Saint-François, a quant à lui reçu quatre honneurs, dont le titre de joueur par excellence de la saison en vertu d’une fiche de 31 buts et 55 points en 40 rencontres.

Il a également mis la main sur le trophée Daniel Brière pour son rendement scolaire et le Sylvain Turgeon, remis au meilleur marqueur. Il a finalement été sélectionné sur la première équipe d’étoiles.