Patrice Bergeron a suivi les pas d’un ancien du CH

L’attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron fait figure de proue au sein de son équipe depuis de nombreuses années et il s’est inspiré d’un ex-coéquipier pour assumer son rôle de vétéran avec brio.

Le numéro 37 a été marqué par le passage au Massachusetts de Mark Recchi. L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal et actuel instructeur-adjoint des Penguins de Pittsburgh a disputé ses trois dernières campagnes dans la Ligue nationale à Boston. Il a d’ailleurs soulevé la coupe Stanley en 2011 pour faire ses adieux au circuit Bettman.

Arrivé chez les Bruins tard dans la saison 2008-2009, Recchi a eu un impact immédiat sur Bergeron, qui a décidé de suivre en quelque sorte ses pas.

«Il est arrivé ici et ce fut un moment décisif pour moi afin que je fasse le pas suivant pour devenir un leader, a déclaré le Québécois au magazine "The Hockey News". Son conseil, c’était de parler avec le cœur et d’être soi-même. Les gens vont suivre. Il ne faut rien forcer. Je pense que c’était formidable.»

«Il a aussi dit : "les autres doivent vous entendre, ils ont besoin d’entendre votre voix". Cela a toujours résonné en moi. Les meneurs prêchent par l’exemple, mais parfois, vous devez trouver les mots pour rassurer votre groupe ou aider les individus à se sentir mieux à propos d’eux-mêmes, a-t-il également expliqué. Cela a été vraiment significatif afin de me permettre d’interagir avec les autres.»

Bergeron, qui revendique 1089 rencontres du calendrier régulier en carrière, voudra certainement appliquer le tout lorsque les activités de la LNH reprendront. Boston est l’une des quatre formations de l’Association de l’Est ayant une place acquise en séries éliminatoires.