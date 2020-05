Peut-on redevenir amoureux de son ex-femme?

Je suis dans un creux de vague d’une profondeur jamais atteinte jusqu’à ce jour, même si, je dois l’avouer, ma vie amoureuse a toujours été en dents de scie. Il y a cinq ans, j’ai rencontré un homme marié de qui je suis tombée follement amoureuse. Nous nous sommes fréquentés en cachette pendant deux ans et demi, puisque j’étais moi aussi en couple et pas prête à briser mon union, vu que nous avions une petite fille en bas âge.

Comme je commençais à en avoir assez de ce jeu de cache-cache difficile à tenir, j’ai décidé de prendre les devants et de rompre avec mon mari pour inciter mon amant à faire pareil. Ça lui a pris un peu plus qu’une autre année ainsi qu’un ultimatum de ma part, pour qu’il se décide à le faire.

On a aménagé ensemble. Il s’accommodait mal du temps que je consacrais à ma fille, en plus de maintenir des liens avec son ex qui avait l’art de le garder captif, sous prétexte qu’elle était dépressive. À la fin de décembre, après presque un an de vie commune, il est reparti vers son ex, sous prétexte qu’il n’avait jamais cessé de l’aimer.

Je ne sais plus quoi penser de ce type qui disait m’aimer plus que tout au monde. Un homme peut-il mentir sur une période aussi longue ? Croyez-vous ça qu’il puisse être soudainement retombé amoureux de sa femme parce qu’il se serait trop ennuyé d’elle ? Surtout qu’avant moi, il avait eu d’autres maîtresses ? Même si je suis encore malheureuse de tout ça, je n’ai pas envie de le reconquérir. Mais si vous pouviez au moins m’aider à comprendre ce qui s’est passé ?

N.S.

Pourquoi vouloir à ce point comprendre ce que lui seul pourrait vous expliquer, et encore, pas nécessairement de la bonne façon ? L’amour ça fluctue, et ça a diverses façons de s’exprimer. Ce n’est pas parce qu’un homme trompe sa femme qu’il ne l’aime plus. Ce n’est pas non plus parce qu’il finit par céder aux pressions de sa maîtresse qu’il signe un chèque en blanc pour une union à long terme.

Pourquoi ne pas vous attarder à comprendre pourquoi vous l’avez aimé au point de quitter votre vie d’avant ? Qu’est-ce qui dans l’année vécue ensemble n’a pas fonctionné ? Avec ce que vous connaissez désormais de lui, pensez-vous que c’était la bonne personne pour vous ? Pourquoi s’est-il mal accommodé de votre fille ? Qu’est-ce que ça dénote en lui que vous n’aviez pas perçu avant ?

Quand vous mettrez le doigt sur l’ensemble de ces réponses, demandez-vous ce que vous vous souhaitez pour le futur. Faites-en le portrait, et quand vous aurez pansé vos plaies, mettez-vous à la tâche pour cibler un candidat potentiel plus adéquat.