Quoi regarder à la télévision dimanche?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 31 mai.

«RPM +»

Le rendez-vous des passionnés d’automobile. À l’approche de l’été, la chroniqueuse Caroline Gingras nous rappelle les règles à suivre pour une cohabitation routière réussie entre cyclistes, automobilistes, motocyclistes et piétons. Dimanche, 11 h, V.

«Chasseurs de trésors»

Un antiquaire et une trafiquante d’art s’associent pour arrêter un terroriste qui finance ses attaques en pillant des trésors. Avec Lexi Vaziri, Aiden Shaw, Gwen Karisson et Simon Hardwick. Dimanche, 12 h, Évasion.

Cinéma spécial soccer

Yoopa consacre sa journée de dimanche à l’un des sports préférés des jeunes, le soccer, en diffusant une série et trois films qui y sont liés. Dans «Les Kicks» (en rafale de 13 h à 17 h 15), un gamin de 12 ans est forcé de déménager en Californie avec sa famille et joint l’équipe de football locale. Dans «Droit au but», une jeune passionnée des sciences veut passer l’été en mer, mais se retrouve dans une équipe de soccer en Australie. Dans «Son meilleur coup», une adolescente de 15 ans est tiraillée entre son envie d’intégrer l’équipe nationale féminine de football, sa famille et son petit ami. Enfin, dans «Gracie», une jeune femme dont le frère as du football vient de mourir, se bat pour intégrer l’équipe de son établissement scolaire. Dimanche, dès 13 h, Yoopa.

«Du cœur et des bras»

Hugo Girard et Valérie Taillefer prennent la route pour aider des familles dans le besoin et «rénover» un peu leur vie. Dimanche, 16 h, CASA.

«Le stagiaire»

Comédie mettant en vedette Robert De Niro, Anne Hathaway et Rene Russo. Las de la retraite, un veuf de 70 ans devient stagiaire pour un site internet de mode dirigé par une trentenaire. Dimanche, 20 h, TVA.

«La galère»

La troisième saison (originalement diffusée à Radio-Canada en 2009) se poursuit. Claude (Anne Casabonne) annonce à Antoine (Gabriel Sabourin) qu’elle est enceinte. Isabelle (Geneviève Rochette) donne la plus importante entrevue de sa campagne. Mimi (Brigitte Lafleur), qui veut aller rejoindre Dominique (Marc Paquet) à Rome, se fait gronder par son gynécologue pour le manque de suivi de sa grossesse. Dimanche, 20 h 30, Unis TV.

«Où es-tu?»

Marie-Claude Barrette s’intéresse à l’histoire tragique de Christiane Sirois, qui vit un cauchemar depuis 1984 alors que son fils de huit ans, Sébastien, a été enlevé. Deux autres enfants ont aussi disparu le même jour. Sébastien manque toujours à l’appel aujourd’hui, mais quelles leçons ont tiré les autorités de ce grave événement? Dimanche, 22 h, TVA.