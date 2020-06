Racisme: «Le monde doit être uni, pas divisé», affirme Auston Matthews

La vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a ajouté sa voix à celles de plusieurs sportifs et organisations dénonçant avec véhémence le racisme et l’injustice.

«En tant que Latino-Américain, il m’est impossible de comprendre et de saisir complètement ce que les autres doivent subir. Mes pensées et mes prières sont avec tous ceux ayant perdu des êtres chers et éprouvé de la douleur ainsi que des souffrances à cause de la haine, de l’attitude raciste [de certains] et des préjugés», a-t-il rédigé sur son compte Twitter.

«Le monde doit être uni, pas divisé. Nous devons être ensemble pour appuyer la justice, l’amour et la paix pour tous. Il nous faut du changement», a poursuivi le joueur d’avant né d’un père américain et d’une mère mexicaine.

Beaucoup de villes des États-Unis ont été le théâtre de manifestations à la suite du décès de George Floyd survenu lors d’une intervention policière, lundi, à Minneapolis.