Un homme porté disparu à Montréal

MONTRÉAL | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a émis un avis de recherche pour retrouver un homme porté disparu.

Dominic Young, âgé de 30 ans, a été vu pour la dernière fois samedi vers 8 h lorsqu’il a quitté sa résidence dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Sa famille et les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme qui se déplaçait à pied pourrait fréquenter l’ïle de Montréal.

Selon les indications de l’avis de recherche, l’homme à la peau noire mesure 1, 88 m et pèse 72 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns et s’exprime en anglais.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.