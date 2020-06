Baseball Québec: un plan de relance en sept étapes

En prévision de la deuxième phase de la relance des activités sportives au Québec, Baseball Québec a dévoilé lundi soir son plan de retour au jeu qui contient sept étapes et une foule de mesures d’hygiène strictes.

Ces sept phases, lesquelles sont appelées manches dans le document, débuteront en fonction des directives gouvernementales. Baseball Québec n’exclue pas la possibilité de passer à une phase supérieure plus rapidement que prévu en fonction de l’évolution de la pandémie de la COVID-19.

Selon la planification du déconfinement élaborée par Québec, les sports d’équipe extérieurs comme le baseball feront partie de la phase 6 de réouverture à une date qui demeure inconnue.

Photo Baseball Québec

Entraînements sans contact, entraînement d’équipe, développement des habiletés et, enfin, matchs locaux et interrégionaux (voir tableau), la fédération provinciale a tout mis en œuvre pour que les jeunes puissent renouer avec leur gant et leur bâton pendant l’été en dépit de la crise sanitaire. Elle dit s’être notamment inspirée des plans de six autres provinces canadiennes ainsi que de l’Italie et de la France.

«Nous sommes conscients qu’ultimement, c’est la dispute de parties qui intéresse les joueurs et les joueuses. Nous croyons cependant que de pratiquer, prendre plus d’élans, attraper plus de balles, pratiquer plus la course sur les sentiers permettra aux jeunes de jouer des parties de baseball encore plus enivrantes quelque part durant l’été», peut-on lire dans le document.

Mesures rigoureuses

Si la pratique du baseball telle qu’on la connait depuis des lustres chez les jeunes n’est pas trop dénaturée par la mise en place d’un protocole d’hygiène à l’exception de quelques changements mineurs, celui-ci change complètement les façons de faire autour du jeu lui-même.

Les contacts seront limités le plus possible. À titre d’exemple, les joueurs ne pourront se taper les mains (high five) après un beau jeu ou se regrouper au monticule, une pratique «strictement interdite», peut-on lire.

Une personne par équipe (Mr. Net) veillera d’ailleurs à ce que toutes les mesures sanitaires soient appliquées à la lettre, avant, pendant et après la pratique. Celle-ci aura le pouvoir de refuser l’entrée sur le terrain aux joueurs, entraîneurs et arbitres présentant des symptômes grippaux.

Photo Baseball Québec

Le lavage des mains sera obligatoire et tous les joueurs devront avoir en leur possession leurs effets personnels (gant, casque, bâton). Les joueurs devront également se désinfecter les mains après chaque demi-manche. L’entraîneur du banc de l’équipe en offensive devra désinfecter les bâtons après chaque utilisation. Chaque équipe devra fournir ses balles en défensive.

À l’instar de la santé publique, Baseball Québec suggère le port d’un couvre-visage pour tous les intervenants impliqués sur le terrain.

Moins de parents

Les joueurs devront abandonner l’idée d’être applaudis par leurs deux parents pour cet été puisque la fédération recommande qu’un seul d’entre eux accompagne l’enfant à la partie.

L’arbitre du marbre sera positionné derrière le lanceur pour s’assurer le plus possible du respect de la distanciation physique.

PLAN DE RETOUR AU JEU (7 manches)

Baseball Québec

1re manche

Développement des habiletés motrices

Entraînement sans contacts

Course sur les buts

Aucun échange de balle ou de lancers

2e manche

Camp d’entraînement et de sélection

Habiletés techniques et compréhension du jeu

Introduction des échanges entre les joueurs (lancer et attrapé)

Aucune activité sous forme de partie

3e manche

Entraînement d’équipe

Simulations de match avec contacts limités

Aucun receveur permis en situation de «lanceur-frappeur»

4e manche

Partie pré-saison associative

Partie avec contacts sporadiques entre les équipes d’une même association

Permission des retraits touchés

5e manche

Saison régulière régionale

Parties entre associations d’une même région selon les règles spéciales de la 4e manche

Utilisation de réservistes d’une même association

6e manche

Saison régulière interrégionale

Parties entre équipes AA

Utilisation de réservistes à l’intérieur d’une même région

Déplacements entre régions

7e manche

Tournois et championnats provinciaux

Pas avant 2021

*Chaque étape comporte un allègement des mesures sanitaires selon les directives gouvernementales