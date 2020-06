Cinq millions $ pour le sport de haute performance

Le Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique canadien (CPC), ainsi que le programme À nous le podium (ANP) ont annoncé un investissement de 5 millions $ pour favoriser la reprise du sport de haute performance au pays, lundi.

Plusieurs athlètes canadiens sont présentement contraints de mettre leur entraînement sur pause, car il n’est pas sécuritaire de pratiquer leur sport avec la pandémie de coronavirus. C’est afin de régler cette problématique que ces fonds ont été avancés.

«Une reprise du sport de haute performance ne se produit pas du jour au lendemain et il n’existe pas de solution unique», a indiqué le chef de la direction du COC, David Shoemaker, dans un communiqué émis par les trois instances.

«Pendant que les athlètes et entraîneurs de haute performance du Canada reprendront bientôt l’entraînement dans la poursuite de leurs rêves olympiques et paralympiques, nous désirons être en mesure de le faire de façon sécuritaire pour eux, leurs familles et leurs collectivités. Notre démarche repose actuellement sur l’investissement dans des mesures qui optimisent un retour sain et sécuritaire à l’entraînement. Même si l’environnement évolue, les fonds seront toujours investis dans les domaines prioritaires identifiés par nos experts médicaux et techniques.»

Les fonds provenant du COC, du CPC et d’ANP seront donc distribués aux diverses fédérations qui chapeautent les sportifs de haut niveau au Canada. C’est un groupe de travail dirigé par ANP qui s’assurera de la distribution.

Certaines fédérations ont d’ailleurs réagi positivement à cette annonce.

«Ceci est une superbe annonce par le COC, le CPC et ANP et profitera à l’ensemble du sport canadien. Cet investissement essentiel dans le système sportif est une étape supplémentaire nécessaire pour garantir une transition en sécurité pour les athlètes et entraîneurs du Canada vers un retour à l’entraînement et ultimement à la compétition», a déclaré le directeur général de Natation Canada, Ahmed El-Awadi.