COVID-19: meilleur bilan canadien en deux mois

Avec seulement 30 décès rapportés au Québec et en Ontario, le Canada a affiché, lundi, son plus petit bilan de morts liés à la COVID-19 depuis deux mois.

En mi-journée, le Canada cumulait 700 nouveaux cas de COVID-19, soit son plus petit nombre depuis le 29 mars dernier, pour un total de 91 647 infections à ce jour.

En parallèle, 30 décès ont été signalés, pour un total de 7275 Canadiens qui ont maintenant perdu leur combat contre la maladie. Il faut remonter au 2 avril, date où 27 morts avaient été signalés et où le Canada ne cumulait que 138 décès, pour trouver un plus petit nombre.

Les bilans de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan étaient cependant toujours attendus plus tard lundi.

Le coronavirus frappe les travailleurs agricoles

Contrairement à la normale des dernières semaines, l'Ontario a fourni le plus grand nombre de nouveaux cas au pays avec 404 patients supplémentaires. Le premier ministre Doug Ford a précisé, en conférence de presse, que 81 de ces patients sont des travailleurs étrangers employés sur les fermes du sud-ouest de la province.

M. Ford a reconnu qu'il est difficile de prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu agricole, d'autant plus que ces employés travaillent et vivent près les uns des autres. «Ce que nous pouvons faire, c'est les tester régulièrement [...] pour garder ces gens en sécurité et protéger la chaîne d'approvisionnement alimentaire», a-t-il avancé.

La province la plus populeuse du pays a cependant annoncé seulement 10 décès, soit le plus petit nombre recensé sur son territoire depuis le 1er avril.

L'ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, a aussi indiqué en matinée qu'il a ouvert une enquête portant sur la qualité de la surveillance des CHSLD exercée par le ministère de la Santé.

Le Québec sur la bonne voie

De son côté, le Québec a aussi affiché l'un de ses meilleurs bilans en plus de deux moins. Les 295 cas annoncés dans la Belle Province lundi représentent son plus petit bilan depuis les 290 cas recensés le 26 mars.

Sur le plan de la mortalité, il faut remonter aux 19 décès recensés le 5 avril pour trouver un plus petit nombre que les 20 annoncés lundi.

Dans les provinces de l'Atlantique, un seul cas a été rapporté en Nouvelle-Écosse, tandis que les trois autres provinces ont été épargnées par le coronavirus au cours des dernières 24 heures.

La situation au Canada:

Québec: 51 354 cas (4661 décès)

Ontario: 28 263 cas (2276 décès)

Alberta: 7010 cas (143 décès)

Colombie-Britannique: 2573 cas (164 décès)

Nouvelle-Écosse: 1057 cas (60 décès)

Saskatchewan: 646 cas (11 décès)

Manitoba: 295 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 132 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 91 647 (7275 décès)