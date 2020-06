Deux décès aux Jardins du Haut Saint-Laurent

Le CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent compte désormais huit morts et 100 personnes infectées depuis la confirmation de l’éclosion le 21 mai dernier.

À peine dix jours après être devenu le 14e foyer d’éclosion régional, l’établissement de Saint-Augustin-de-Desmaures affronte une situation de plus en plus difficile.

La COVID-19 gagne à nouveau du terrain avec 39 usagers et 61 employés atteints, une hausse de 11 cas dans les dernières heures. On compte aussi deux décès de plus.

Ailleurs, le bilan n’est guère mieux au CHSLD Hôpital général de Québec avec 129 personnes malades, une hausse de deux cas. On y dénombre un décès supplémentaire, le 15e déjà.

En baisse

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé 13 nouveaux cas positifs sur le territoire et trois nouveaux décès. Ces 13 nouveaux cas proviennent tous des deux de CHSLD connus. Ce nombre représente le plus faible bilan quotidien depuis très longtemps. Le total est maintenant de 1601 personnes infectées et 118 décès. Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 30 hospitalisations.

« Avec la réouverture de plusieurs lieux publics, dont les centres d’achats, les salons de coiffure et d’esthétique et les terrains de camping, je rappelle qu’il est recommandé de porter un couvre-visage dans les lieux publics », a déclaré le Dr François Desbiens.

Pour l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches, deux nouveaux cas seulement de coronavirus ont été dépistés dans les dernières heures.