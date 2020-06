[DIRECT] Le Québec se déconfine: voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit

Devant une diminution des cas d’infection à la COVID-19, le Québec se déconfine progressivement. Les Québécois retrouvent ainsi un semblant de vie normale, juste à temps pour l’arrivée des beaux jours.

Vous retrouverez ici toutes les dernières nouvelles et annonces du gouvernement Legault et de la santé publique en lien avec le déconfinement progressif de la province.

Des rassemblements extérieurs permis:

Maximum de 10 personnes.

La distance de deux mètres doit être respectée.

Il ne faut pas «terminer la soirée» à l’intérieur.

Les invités peuvent utiliser la salle de bains.

Ouverts Commerces

Les commerces de détail qui possèdent une porte extérieure indépendante peuvent ouvrir dès aujourd'hui à Montréal (ils étaient déjà ouverts à l'extérieur de Montréal).

Les commerces d'alimentation peuvent maintenant ouvrir les dimanches.

Les pharmacies sont ouvertes (les heures d'ouverture peuvent toutefois être modifiées ou réduites).

Les centres commerciaux à l'extérieur de la région de Montréal peuvent rouvrir.

Écoles et services de garde

Les écoles primaires à l’extérieur de Montréal sont rouvertes (celles du grand Montréal resteront fermées jusqu’en septembre prochain).

Les services de garde sont autorisés à rouvrir à l’extérieur de Montréal (ceux du grand Montréal rouvriront aujourd'hui).

Les camps de jour pourront ouvrir dès le 22 juin prochain partout au Québec.

Les écoles secondaires seront fermées dans toute la province jusqu’en septembre prochain, minimalement.

Soins thérapeutiques (peuvent rouvrir): dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropractie, massothérapie, psychologie, optométrie, acupuncture, naturopathie, homéopathie, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologie, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, médecine douce ou alternative, toilettage des animaux.

Soins esthétiques (peuvent rouvrir à l'extérieur de la grande région de Montréal): salons de coiffure et barbiers, centres d’esthétique, entreprises de manucure et de pédicure, services d’épilation, soins de la peau et studios de tatouage et de perçage. Les salons de coiffure et autres services de soins esthétiques pourront rouvrir le 15 juin dans le grand Montréal et la MRC de Joliette.

Sports, loisirs et plein air

Depuis le 20 mai, les «activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique extérieurs», sont permises (golf, tennis, randonnée, etc.).

Parcs de la Sépaq: réouverture de certains sentiers de randonnée, de sentiers de vélo et de la pêche à la journée. Les séjours de camping et de pêche sont toujours suspendus.

Parcs Canada: réouverture de certains sentiers à partir du 1er juin. Le camping est interdit au moins jusqu’au 21 juin.

Les sentiers ont été rouverts le 24 mai: les amateurs de quatre-roues (quad) peuvent pratiquer à nouveau cette activité.

Les propriétaires de terrains de camping et de pourvoiries sont autorisés à rouvrir dès aujourd'hui.

Les propriétaires de chalets et de résidences touristiques peuvent mettre leurs établissements en location (à l’extérieur du Grand Montréal et de la MRC de Joliette). Un même chalet pourra être loué par une seule unité familiale à la fois (même adresse de résidence).

Réouverture des marinas à partir dès aujourd'hui.

Les espaces publics extérieurs, tels que les piscines extérieures et les modules de jeux des parcs sont désormais ouverts, et ce, partout au Québec.

Activités culturelles

Les musées, les bibliothèques (services de prêts seulement, aucune circulation dans les rayons) et les ciné-parcs partout au Québec sont autorisés à reprendre leurs activités.

Reprise des activités pour les studios d’enregistrement et pour la captation de spectacles en salle (sans public.

Les salles de spectacles sont toujours fermées, mais des concerts pourront se tenir dans les ciné-parcs de la province, cet été.

Certains tournages des dramatiques au cinéma et à la télévision pourront reprendre le 15 juin.

Déplacements entre régions

Les déplacements entre régions ne sont pas recommandés, mais sont autorisés.

Si vous vous déplacez, limitez les arrêts sur la route et emportez tout le nécessaire avec vous.

Toujours fermés

Les salles à manger des restaurants sont toujours fermées, mais les commandes pour emporter, les livraisons et les services à l’auto sont permis.

Aussi fermés: les spas, gyms, arénas et autres salles de sports, ainsi que les salles de spectacle, les cinémas et les commerces dans un centre d’achats.

Voici tous les derniers développements en lien avec le déconfinement

Le déconfinement atteint un autre niveau aujourd’hui dans la province

Le Québec franchit une autre grosse étape dans son déconfinement aujourd’hui avec la réouverture d’une dizaine de services. Si plusieurs commerces peuvent enfin se tourner vers l’avenir après cette pause, d’autres font face à d’énormes défis.

Des garderies qui sont prêtes à rouvrir

Équipée de masques, visières et même de lampes à rayons UV, une garderie privée n’a ménagé aucun effort pour être prête à recevoir les tout-petits en ce jour de réouverture dans le Grand Montréal.

Un magasinage pas moins plaisant

Fermés depuis le 22 mars, les centres commerciaux hors de la CMM et de Joliette ont le feu vert pour ouvrir leurs portes dès aujourd’hui.

Vendeurs, arrêtez d’attendre et mettez votre maison en vente

Par peur de ne pas trouver d’acheteurs et de vendre à perte, la pandémie vous a-t-elle poussé à reporter la vente de votre maison ?