Hockey junior : André Tourigny est l'entraîneur de l'année au Canada

Le Québécois André Tourigny a été sacré meilleur entraîneur junior au pays, a annoncé la Ligue canadienne de hockey (LCH), lundi.

Le natif de Trois-Rivières a été préféré à Brad Lauer (Oil Kings d’Edmonton) et Stéphane Julien (Phoenix de Sherbrooke).

Le pilote des 67’s d’Ottawa a permis à sa formation de maintenir un impressionnant dossier de 50-11-1 en 62 parties cette année. Avant l’arrêt hâtif des hostilités dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) en raison de la COVID-19, l’équipe de la capitale fédérale était au premier rang du classement de son circuit.

«Dans la LCH, il y a 60 entraîneurs-chefs et employés qui travaillent très fort pendant la saison. Donc, d’être reconnu par la LCH comme entraîneur de l’année, c’est une bénédiction et un honneur pour moi et mon personnel, a affirmé le récipiendaire dans un communiqué transmis par son club. Notre priorité et notre gestion nous donnent tous les outils pour y arriver. Je tiens également à remercier nos joueurs pour tout leur soutien et leur travail acharné au cours de la saison.»

Tourigny est à la tête de club depuis la saison 2017-2018. L’an passé, celui-ci avait d’ailleurs atteint la finale de la coupe Memorial.

L’homme de 46 ans a également été l’entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda (2003 à 2013) et des Mooseheads de Halifax (2016-2017). Entre ses deux passages dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), il a été instructeur-adjoint pour l’Avalanche du Colorado et les Sénateurs d’Ottawa.

Lors de sa fructueuse carrière au niveau junior, Tourigny a reçu le titre d’entraîneur par excellence dans l’OHL en 2018-2019 et cette année, ainsi que le prix équivalent dans la LHJMQ en 2005-2006.