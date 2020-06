Je reste chez nous

Coup de cœur

Les Denis Drolet – En attendant le beau temps

Le dernier spectacle des Denis Drolet est maintenant disponible sur le web! C’est l’occasion parfaite pour rire un bon coup en cette période en peu plus difficile. D’ailleurs, le thème du spectacle « le beau temps » est parfait dans les circonstances actuelles. Les Denis Drolet sont toujours aussi imprévisibles et surprenants dans ce spectacle mis en scène par Pierre-François Legendre.

Disponible sur ICI tou.tv Extra depuis le 31 mai

Traveling Shoes – Lydia&Sebastien

Le duo montréalais composé de Sébastien Robichaud et Lydia Ferland a lancé vendredi un tout nouvel EP qui s’écoutera très lors de soirées chaudes d’été. Les musiciens ont voyagé beaucoup à travers le monde depuis le début du duo qui semble une thématique dans l’opus intitulé Traveling Shoes.

Sorti le 29 mai

Animaux illustrés

Québec Amérique a fait paraître cette semaine une série documentaire pour les enfants. Le loup, le narval, l’ours et le morse sont les sujets traités par ces quatre livres joliment illustrés. Les enfants de cinq et plus pourront en apprendre plus sur ces magnifiques créatures nordiques.

Sortis le 26 mai

Beautés : au-delà des genres

Le documentaire de Christina Willings suit le parcours identitaire de cinq enfants qui tente de trouver leur propre définition de genre. Le film de 23 minutes tente de réfléchir sur le fameux « moule » dans lequel la société aimerait bien faire rentrer chaque être humain.

Disponible sur ONF.ca