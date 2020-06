Les émeutes qui enflamment les nuits américaines ajoutent une touche dystopique à une ambiance déjà rendue anxiogène par la pandémie.

On a l’impression d’assister à un film d’anticipation où des populations marginalisées et interdites à la progression sociale se mobilisent dans la colère contre un système ennemi, tout puissant et implacable. Immanquablement, on assiste à des scènes d’une violence choquante, des resquilleurs se joignent au mouvement et y accrochent leurs propres revendications, et des pillards se mettent de la partie.

Consoler

Le point de départ de la montée de la tension actuelle, c’est la mort de George Floyd, un Afro-Américain dont les images de l’arrestation brutale choquent quiconque n’est pas amputé de l’empathie. La colère prend toutefois ses sources dans des siècles d’esclavage, d’injustices et d’inégalités, dont ce sentiment aigu mais légitime ressenti par les Noirs que de leur enlever la vie ne serait pas un crime.

Le décor planté fait un méchant idéal de Trump, jouant de la harpe sur Twitter pendant que Rome brûle. Ses partisans disent qu’en huit ans au pouvoir, Obama n’aura pas fait davantage que de livrer de beaux discours.

Justement. La parole peut servir à consoler plutôt qu’à provoquer.

De plusieurs, un

Dans quel état en sortiront nos voisins et amis américains, dont la douleur noire fait indéniablement partie de leur identité ? On les savait déjà fortement divisés, voyant venir l’échéance électorale de novembre comme une autre bataille d’une guerre culturelle qui ne finira pas, parce qu’aucun camp ne sera jamais vaincu.

Les États-Unis d’Amérique ont une devise trop peu souvent citée : E pluribus unum. Out of many, one. De plusieurs, un. L’idée que c’est de l’union d’individus et d’États différents qu’on formera une nation plus forte est à la base du pacte américain.

Mais pour y arriver, il faut entendre celui qui a été lésé pour qu’il demeure partie prenante à l’entente.

Est-ce que les Américains en sont encore capables ? En ont-ils seulement encore envie ?