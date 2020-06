La Fondation de l’Impact au cœur de la lutte à la COVID-19

La Fondation Impact de Montréal distribuera 98 000 masques chirurgicaux et 2000 bouteilles de gel désinfectant pour les mains à des foyers et des établissements de soins de longue durée afin de réduire la propagation du coronavirus.

Dans un communiqué diffusé lundi, la Fondation a précisé qu’elle s’est associée aux initiatives Conquérir COVID-19 et Donnez la protection qui lui permettront de distribuer des équipements de protection individuelle (ÉPI) à des travailleurs de la santé. De plus, elle recueillera des dons pour soutenir la lutte au coronavirus dans la Belle Province.

«C'est très stimulant et gratifiant de s'associer à ces organisations pour le bien de notre communauté et en particulier dans la situation que nous traversons actuellement, a dit la présidente de la Fondation Impact de Montréal, Carmie Saputo, dans un communiqué. La Fondation s'engage ainsi à verser 1 $ pour chaque dollar de don qui sera versé, jusqu'à concurrence de 75 000 $.»

En plus des masques et des bouteilles de gel de 235 millilitres, des gants et des moniteurs pour bébés seront donnés.

«Le Québec a été la province la plus durement touchée par la COVID-19 et nos héros de première ligne ont besoin d'équipements de protection afin de s'assurer qu'ils puissent traiter leurs patients, tout en minimisant la propagation du virus, a dit Nadia Malik, responsable du Québec pour Conquérir COVID-19 et également responsable des partenariats, des programmes et de la stratégie. En travaillant avec la Fondation Impact de Montréal, nous pourrons livrer les ÉPI dans les mains de ceux et celles qui en ont terriblement besoin pour sauver des vies.»