La police de la balançoire

Hier, dans un parc de Westmount où nous sommes allés pique-niquer, mon fils, ma femme et moi avons assisté à un crime.

Comme ça, en plein jour ! À 13 h 30 de l’après-midi !

J’ai encore des frissons juste à y penser...

Imaginez-vous que sans crier gare, sous les yeux d’une dizaine de personnes, un homme A PERMIS À SA PETITE FILLE DE JOUER DANS LES BALANÇOIRES !

ATTENTION : BANDIT !

Heureusement, deux agentes de la Sécurité publique de la Ville de Westmount sont allées raisonner le dangereux criminel.

« Vous n’avez pas le droit de jouer dans les modules du parc.

— Mais hier, la Santé publique et le gouvernement ont annoncé la réouverture des modules et des piscines extérieures dans toutes les régions du Québec !

— Oui, mais pas dans la Ville de Westmount ! »

Je me suis mêlé à la conversation...

« Mais à ce que je sache, la Ville de Westmount fait encore partie du Québec, non ?

— Bien sûr, mais ce sont aux municipalités de décider...

— Mais... C’est la santé publique qui l’a annoncé ! Les plus hautes autorités médicales de la province !

— Oui, mais comme on vous l’a dit, c’est à la Ville de Westmount de décider quand elle va ouvrir les modules de ses parcs ! Et ils ont décidé que ce sera la semaine prochaine !

— Pourquoi ? Le virus frappe plus fort à Westmount ? »

LA CAVALERIE DÉBARQUE !

Alertés par la discussion, deux autres agents de la Sécurité publique de la Ville de Westmount sont venus prêter main-forte à leurs consœurs.

QUATRE agents pour une petite fille de quatre ans qui voulait se balancer !

« Nous vous demandons de quitter la portion du parc où il y a des modules », de dire l’un des agents pendant que son confrère mettait de gros rubans jaunes autour des balançoires, comme s’il s’agissait d’une scène de crime...

« Vous n’avez pas des choses plus importantes à faire ?, de demander le père de la fillette. Je ne suis pas un bandit, je veux juste jouer avec ma fille ! »

C’est à ce moment (je le jure sur la tête de mes enfants) que trois policiers de la cavalerie de la SPVM sont arrivés !

Oui, oui : trois policiers à cheval ! Deux femmes et un homme.

Ils étaient SEPT agents, pour une fillette de 4 ans !

Là, ça devenait complètement surréaliste... Vous auriez dû voir la tête du père : il n’en croyait pas ses yeux.

Du haut de son magnifique cheval, l’une des policières a demandé à l’un des agents de la Ville : « Vous ouvrez ou vous fermez les modules, ici ?

— Quoi ? de lui demander ma femme. Vous ne le savez pas ?

— Ah... C’est vraiment compliqué, a poliment répondu la policière. Le gouvernement dit une chose, les villes disent autre chose. On essaie de se dépatouiller là-dedans. C’est comme les réunions. Le gouvernement dit qu’il ne faut pas qu’il y ait plus de trois familles, mais on a lu le règlement, et il semble que ça n’est pas interdit... »

LE BORDEL

Bref, c’est le gros cafouillage.

Le père de la fillette a salué les sept agents, et a amené sa fillette plus loin.

S’asseoir sous un arbre ou lancer des roches dans le bassin.

Enfin, si c’est permis...