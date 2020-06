Plus d'une centaine d'aspirants préposés aux bénéficiaires postulent à Trois-Rivières

L'appel du premier ministre François Legault pour pourvoir 10 000 postes de préposés aux bénéficiaires à 50 000 $ par année a été entendu à Trois-Rivières, où 110 candidats à la formation accélérée se sont déjà manifestés.

Les aspirants préposés ont soumis leur candidature au service de formation professionnelle de la Commission scolaire Chemin-du-Roy.

«On a quand même un bon fond pour être en mesure de répondre à une assez grande demande», a indiqué Luc Galvani, directeur général de la commission scolaire.

Le centre Bel-Avenir dispose d'un plateau de formation recréant l'environnement de travail des préposés aux bénéficiaires. La formation express totalise 375 heures d'enseignement, soit le tiers en classe et la plus grande partie directement sur le terrain en CHLSD.

Les étudiants seront rémunérés à raison de 760 $ par semaine et auront un emploi garanti par la suite. On leur enseignera les mesures de protection sanitaire, les soins de base et les relations avec les bénéficiaires.

Une soixantaine d'étudiants inscrits à la formation longue de 870 heures en août et septembre seront approchés pour savoir s'ils préfèreraient opter pour le programme court. «On va valider avec les gens qui s'étaient inscrits pour la formation de DEP (diplôme d'études professionnelles) de préposé aux bénéficiaires en bonne et due forme au 1er mars pour les relancer, pour vérifier s'ils ont de l'intérêt pour la formation de courte durée», a affirmé Luc Galvani.

Les futurs préposés aux bénéficiaires qui auront suivi la formation express auront la possibilité, éventuellement, de terminer le programme de la formation longue au cours des deux prochaines années.

La commission scolaire sera en mesure d'offrir la formation à compter de la mi-juin. Une quinzaine d'enseignants se sont rendus disponibles.