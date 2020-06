Profilage racial à Montréal : « Il faut que les élus se réveillent! », plaide un ancien agent de la GRC

Un ancien agent de la GRC plaide pour que les décideurs montréalais prennent enfin des actions concrètes pour régler le problème de profilage racial systémique au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

• À lire aussi: Mort de George Floyd: heurts près de la Maison-Blanche, couvre-feu dans de grandes villes

• À lire aussi: «Justice contre le racisme et la brutalité policière»

• À lire aussi: EN IMAGES | Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Montréal

Alain Babineau, également conseiller auprès du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), ajoute que s'ils ne s'attaquent pas à cet enjeu, le Québec pourrait éventuellement se trouver dans le milieu d’un conflit entre communautés minoritaires et corps policiers.

«Il n'y a pas de leadership à Montréal. La mairesse Plante et le directeur du SPVM Sylvain Caron ne font rien de concret au niveau du profilage racial. On prend des petites mesures ici et là, c’est tout.»

Photo Linkedin

Un rapport indépendant publié en octobre a révélé que les personnes appartenant à des minorités visibles étaient plus susceptibles d'être interpellées lors de contrôles aléatoires faits par le SPVM.

Or, la mise en place des mesures adoptées après la publication de ce rapport a été retardée en raison de la COVID-19.

La mairesse Plante a rappelé dimanche son intention de déployer une série de mesures pour combattre le profilage racial au SPVM, dont la création d’une politique en matière d’interpellation, « une première au Québec ».

Écoutez l'entrevue complète d'Alain Babineau.