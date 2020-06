Que le printemps arrive!

Malgré cette petite bibitte microscopique qui nous a rendus si dangereux les uns envers les autres, le printemps, ça reste le printemps. La sève monte dans les arbres, et le désir suit le même chemin. Au moment où je vous écris, même si on nous annonce qu’on en a encore pour quelques semaines avant de pouvoir s’approcher des autres, pensez-vous que ce soit propice pourdéclarer ma flamme à une femme ? Et surtout lui faire par video, la proposition de vivre ensemble? J’ai plus de 50 ans et je n’en peux plus d’attendre pour commencer une nouvelle vie !

Anonyme

N’ayant pu vous répondre avant, j’espère que vous avez su retenir vos ardeurs. Les directives gouvernementales étaient très claires au sujet des rapprochements entre gens ne vivant pas sous un même toît. Ce qui ne vous empêchait pas de déclarer votre flamme et de proposer la vie commune pour plus tard. Comme pour maintenant par exemple.