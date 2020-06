8 beaux sentiers à nouveau accessibles pour randonner près de chez soi

Pour le plus grand bonheur des amateurs de plein air, les parcs nationaux du Québec ont entamé leur réouverture partielle le 20 mai dernier, permettant à nouveau certaines activités à la journée, dont la randonnée pédestre.

Des parcs régionaux et zones d’exploitation contrôlées (Zecs) ont emboîté le pas un peu partout à travers la province, alors que certains parcs fédéraux le feront à compter du 1er juin.

Si plusieurs sentiers demeurent fermés sur ces territoires, jamais le choix de promenades n’a été aussi grand depuis le début du confinement! Attention, toutefois: les déplacements non essentiels entre régions sont toujours déconseillés par la Santé publique, alors les marcheurs sont invités à rester près de chez eux et à respecter les règles en vigueur.

Voici 8 beaux sentiers du Québec à nouveau ouverts pour les randonnées de proximité:

1. L’Île-Sainte-Marguerite, parc national des Îles-de-Boucherville, Montérégie

7 km en boucle, facile, chien admis

Ce sentier multifonctionnel fait le tour de l’île Sainte-Marguerite, l’une des cinq qui composent le parc des Îles-de-Boucherville, au milieu du Saint-Laurent. On y profite de jolies vues sur l’eau et les chances d’y voir des chevreuils sont bien réelles. - Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne, www.sepaq.com/pq/bou

2. Le Mont-du-Lac-des-Cygnes, parc national des Grands-Jardins, Charlevoix

8,6 km aller-retour, difficile

Cette randonnée n’est pas facile, mais elle vaut amplement quelques muscles endoloris. Au sommet (980 m), les marcheurs jouissent de vues grandioses sur les plateaux montagneux de Charlevoix et sont entourés d’une végétation digne du Grand Nord.

- Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne, gratuit pour les enfants; www.sepaq.com/pq/oka

3. Le Mont-Brassard, parc régional des Sept-Chutes, Lanaudière

6,7 km aller-retour, intermédiaire, chiens admis

Le parc régional des Sept-Chutes (qui n’en comprend qu’une seule, appelée Voile de la mariée) offre de magnifiques panoramas montagneux. En marchant jusqu’au sommet du mont Brassard (655 m), on pourra apercevoir la rivière Noire, le lac Rémi et les collines de Saint-Zénon.

- Accès quotidien : 7,00 $ par adulte; 3,75 $ par enfant (6 à 17 ans), à payer sur place au poste d’accueil; www.parcsregionaux.org

4. Sentier Les Cascades, parc national de la Jacques-Cartier, région de Québec

4 km en boucle, facile

Envie de découvrir la vallée glaciaire de la Jacques-Cartier sans avoir à gravir de hauts sommets? Comme son nom l’indique, ce sentier longe un ruisseau en cascades, permettant une agréable randonnée à fleur d’eau. Une belle option familiale.

Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne; www.sepaq.com/pq/jac

5. Le Panoramique, parc régional du Mont-Ham, Cantons-de-l’Est

2,1 km aller, intermédiaire-difficile, chiens admis certains week-ends seulement

Panorama à 360 degrés et altitude de 713 m attendent les randonneurs sur le sommet du mont Ham, dont les sentiers ont rouvert dès le 16 mai. Pour se rendre tout en haut, l’option la plus directe est le sentier L’Intrépide (1,9 km), mais sa finale est très à pic. Le Panoramique permet une montée plus douce.

- Accès quotidien : 8 $ par adulte, 4 $ par enfant (6 à 17 ans); achat des billets en ligne recommandé; montham.ca

6. La Roche, parc national du Mont-Tremblant, Laurentides

5,4 km aller-retour, intermédiaire, chiens admis

C’est probablement la randonnée la plus emblématique du parc du Mont-Tremblant. Situé dans le secteur de la Diable, ce sentier grimpe jusqu’à un belvédère où l’on peut admirer le lac Monroe et l’immensité du territoire. - Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne; www.sepaq.com/pq/mot

7. Le Calvaire d’Oka, parc national d’Oka, Laurentides

4,4 km aller-retour, niveau facile, chiens admis

Populaire, ce sentier boisé suit un chemin de croix bâti par les Sulpiciens et monte sur une colline où se trouvent trois chapelles du 18e siècle. De là-haut, on a une jolie vue sur le lac des Deux-Montagnes.

Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne; www.sepaq.com/pq/oka. À noter: l'accès au parc se fait uniquement par l'entrée est (celle de l'autoroute 640).

8. Le sentier du Pic-Champlain, parc national du Bic, Bas-Saint-Laurent

6 km aller-retour, niveau intermédiaire, chien admis

Monter le pic Champlain permet de prendre de la hauteur (346 m, plus exactement) pour admirer l’estuaire du Saint-Laurent et les anses caractéristiques du parc du Bic, qui changent d’apparence au gré des marées.

Accès au parc : 8,90 $ par adulte, à payer en ligne; www.sepaq.com/pq/bic

À SAVOIR

- Les sentiers peuvent être fermés sans préavis. Il est important de s’informer avant de partir.

- Même en forêt, les règles sanitaires et mesures de distanciation sociale sont à respecter. Rando Québec a publié un guide des bonnes pratiques en sentier.

- La liste de tous les sentiers ouverts dans les parcs nationaux se trouve ici.