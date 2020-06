Quoi regarder à la télé mardi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, le mardi 2 juin.

«Histoires intimes d’avortement»

Dans le cadre de la série «Doc Humanité», ce documentaire canadien suit les différentes étapes d’un avortement, entremêlant le récit de six femmes qui ont choisi de vivre leur vie à leur manière, sans peur du jugement.

Mardi, 9 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Bonne chance Slevin»

La vie au cinéma n’est pas facile pour Slevin (Josh Hartnett). Après avoir quasiment tout perdu, il est confondu avec son ami qui lui prête son appartement et va se retrouver avec la mission d'assassiner le fils d'un boss du crime organisé.

Mardi, 18 h, Addik TV.

«Pawn Stars: prêteur sur gages»

La boutique Gold & Silver Pawn Shop, à Las Vegas, est un lieu incontournable pour tous ceux qui veulent rapidement de l’argent en échange de leurs biens. Affaire de famille où trois générations travaillent ensemble, les clients proposent parfois des objets plutôt surprenants, dont la valeur n’est pas toujours évidente.

Mardi, 18 h, Historia.

«Ninja Warrior: le parcours ultime»

Le célèbre parcours d’obstacles, qui se déroule au-dessus d’une piscine, continue de faire des adeptes. La compétition est de retour à Tacoma pour la finale locale. On y retrouve les athlètes vedettes Jessie Graff, Lance Pekus, Meagan Martin, Sean Bryan et plusieurs autres qui tentent de se dépasser en traversant 10 obstacles prévus.

Mardi, 20 h, TVA.

«La mince ligne rouge»

Alors que l’armée américaine veut reprendre l’île de Guadalcanal aux Japonais, durant la guerre du Pacifique, le soldat Witt (Sean Penn) doit réintégrer sa division. Mais subissant un violent assaut de la résistance nippone, il va décider, devant la caméra de Terrence Malick, de ne plus se soumettre aux ordres de son supérieur...

Mardi, 21 h, Télé-Québec.

«Quand Benoit est là»

Benoit Roberge sera de passage au restaurant Coup Monté, à Repentigny, où il va déguster le tartare de smoked meat et les oreilles de cochon Général Tao. Il se déplacera ensuite au Baumann de Sherbrooke pour goûter une impressionnante déclinaison de carottes, ainsi que la spécialité de l’endroit: les huîtres façon chaudrée de palourdes.

Mardi, 21 h, Zeste.

«Autiste, bientôt majeur»

Avant l’arrivée de la seconde saison, MOI ET CIE rediffuse cette série documentaire, initiée par Charles Lafortune, qui permet de plonger dans le quotidien intime de sept autistes et de leur famille. En plus de nous faire découvrir la réalité et les défis auxquels ils doivent faire face, la série pose également la question de l’avenir de ces jeunes lorsqu’ils atteignent l'âge adulte.

Mardi, 22 h, MOI ET CIE.