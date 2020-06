Séries de la LNH: Dahlin amer de l’heureux sort du CH

Rasmus Dahlin est amer. Le défenseur des Sabres de Buffalo ne goûtera toujours pas aux séries éliminatoires après deux saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH)... et c'est la faute du Canadien de Montréal, en quelque sorte.

Avec du recul, le Suédois trouve d’ailleurs «bizarre» que ce soit le Tricolore qui ait obtenu le dernier billet disponible dans le tournoi composé de 24 équipes annoncé par le circuit.

«On avait joué deux matchs de moins que le Canadien et on avait trois points de moins, a noté le prodige de 20 ans lors d’un entretien avec le Göteborgs-Posten, un média suédois. Le match que l’on devait jouer tout juste avant la suspension des activités, c’était contre eux. Donc ça aurait très bien pu être nous, la dernière équipe qualifiée.»

«C’est la vie, et tu ne peux pas faire grand-chose, a-t-il ajouté. Mais maintenant que tous mes amis suédois quittent en prévision des séries, je reste à la maison comme un perdant. Ça me tenaille et ça me rend très frustré.»

Le jeune homme a par ailleurs révélé qu’il passe beaucoup de temps dans le gymnase dernièrement, si bien qu’il fait maintenant osciller la balance à 205 lb.

Dahlin a terminé la saison 2019-2020 avec une récolte de 40 points, dont quatre buts, en 59 matchs, compilant un différentiel de -7.