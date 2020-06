Trudeau et son armée

Les forces armées canadiennes présentes dans les CHSLD jouent un rôle essentiel et exceptionnel. Les soldats bien formés, disciplinés, commandent le respect de la population.

Or les soldats canadiens seront retirés des CHSLD du Québec dans un proche avenir. Mercredi dernier, le ministre de la Défense du Canada, Harjit Sajjan, a déclaré que la demande de François Legault de prolonger la mission jusqu’au 15 septembre était « insoutenable » !

Le Québec, malgré les courbes optimistes, continue d’accumuler des morts et des personnes contaminées. Et la pénurie de main-d’œuvre se poursuit dans les centres d’hébergement.

Compromis

En point de presse vendredi dernier, Justin Trudeau a été incapable de s’expliquer sur le retrait éventuel de l’armée. Il ne savait pas quoi répondre à François Legault, qui avait suggéré que les militaires réduisent leur travail de douze à huit heures par jour et de sept à cinq jours par semaine. « Ça ne fonctionne pas comme ça dans l’armée », a dit Trudeau. Manière d’inviter le premier ministre Legault à se mêler de ses affaires.

Faut-il rappeler que l’armée canadienne est une institution fédérale ? Ce n’est pas l’armée de Justin Trudeau. Son budget est payé par l’ensemble des Canadiens, y compris par les Québécois. Le premier ministre Trudeau semble-t-il croire qu’il fait un « cadeau » au Québec ? Oublie-t-il qu’il est un élu du Québec, et ce, depuis le début de sa carrière politique ? Pourquoi n’a-t-il pas réagi à la remarque cinglante voire hostile de son ministre de la Défense ? Comme si le Québec devrait être puni pour ces nombreux morts ?

Lui-même ancien militaire, le ministre Sajjan ne saurait ignorer que des soldats québécois ont aussi contribué à l’histoire héroïque de l’armée canadienne. Des soldats québécois se sont battus et sont morts pour défendre la démocratie. Et d’autres, comme Roméo Dallaire, se sont illustrés par leur courage, ajoutant ainsi au prestige de l’armée. « Je me souviens » n’est à l’évidence pas la devise du ministre Sajjan.