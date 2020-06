JETTÉ, Soeur Lucette

(M.-Camille-du-Précieux-Sang)



Au Centre hospitalier de Lachine, le 29 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée soeur Lucette Jetté, s.s.a. Originaire de Sainte-Marie-Salomé, elle était la fille de feu Oscar Jetté et de feu Camila Lord.Soeur Lucette laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Jeannine (René Filiatreault), ses frères Gaston, Robert (Claudette Gagnon), Gabriel (Nicole Loubert), une belle-soeur Lucia Melançon (feu Jean Jetté), un beau-frère Marcel Henrichon (feu Annette Jetté) et plusieurs neveux et nièces.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors de la messe communautaire.