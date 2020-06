LAFOND, Sr Yolande

(Soeur Marie-Georges , s.s.a.)



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 28 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée soeur Yolande Lafond, s.s.a. Originaire de Joliette, elle était la fille de feu Adélard Lafond et de feu Joséphine Bilodeau.Soeur Yolande laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses nièces Renée Salvail (Pierre Fournier), Monique Brunet (feu Frido Carero), Carmen Lafond (feu Dorien Majeau), Lucie Lafond (Claude Rose) et plusieurs parents et amis.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une messe communautaire.