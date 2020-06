LACHANCE, Eva-Rose



À Laval, le 18 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Eva-Rose Lachance, épouse de feu Marie-Louis Poulin.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Liette, René (Pierrette) et Yves, sa petite-fille Mélissa, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le mercredi 3 juin 2020 de 18h30 à 20h30.