GUINDON, Dr Ernest



À Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de la COVID-19, le 27 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Dr Ernest Guindon, chirurgien dentiste avantageusement connu de la région de Montréal.Fils de feu Fernande Turcot et de feu Ernest Guindon, il laisse dans le deuil sa soeur José Guindon, son beau-frère Dany Ginter, son filleul Laurent Ginter, ses neveux Matthieu et Francis Rousseau, ses nièces Janou et Laurence Rousseau.En raison de la pandémie, l'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Vincent-de-Paul de Laval en présence de la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don, en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer.www.salonfunerairelfc.com