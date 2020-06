COVID-19: Québec allongera 11 M$ pour aider les camps de jour

Le gouvernement Legault allongera 11 millions $ pour aider les camps de jour à accueillir les jeunes Québécois cet été en mode COVID-19.

La ministre Isabelle Charest doit en faire l’annonce mardi.

La santé publique a récemment donné le feu vert à l’ouverture des camps de jour, qui pourront accueillir les enfants à compter du 22 juin.

Mais la baisse des inscriptions et le coût des mesures sanitaires à respecter laissaient présager une vague de fermetures. Les camps sont généralement gérés par des entreprises privées ou des organismes à but non lucratif.

Les mesures de distanciation physique devront être respectés dans les camps de jour et les ratios moniteurs-bambins sont revus à la baisse. Les organisations doivent donc recruter davantage de personnel.

Des sommes additionnelles devraient également être accordées pour les camps de jour gérés par les municipalités.

Plus de détails à venir...