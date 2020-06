LABBÉ (FILION), Claudia



Le 20 mai 2020, à l'âge de 91 ans est décédée Claudia Labbé, épouse de feu Onésime Filion.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Denise (Sylvain), Diane, Micheline et Sylvie, ses petits-enfants: Dominique, Isabelle, Andréanne, Laurence, Fannie, Vicky, Jessica et Jessie, ses arrière-petits-enfants: Koralie, David, Victor, Rose, Philémon, Léa, William, Marilou et Lily-Rose, sa soeur Lucienne ainsi que plusieurs neveux et nièces.Une cérémonie religieuse sera tenue à une date ultérieure.