[EN DIRECT 2 JUIN] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

• À lire aussi - Le Québec se déconfine: voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h45

PLANÉTAIRE

Cas : 6 274 136

Décès : 375 902

CANADA

Cas : 91 705, 51 354 au Québec

Décès : 7327, 4665 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 2 MAI

6h45 | Coronavirus: la Russie dépasse les 5000 morts.

AFP

La Russie a passé mardi le cap des 5000 décès attribués au coronavirus, selon les derniers chiffres officiels, et les infections nouvelles restent supérieures à 8000 cas journaliers.

Lors des dernières 24 heures, 182 personnes sont décédées de la COVID-19 en Russie, portant le total à 5037 morts.

Le nombre de nouveaux cas a lui augmenté de 8863 pour atteindre 423 741. La Russie reste le troisième pays avec le plus de contaminations signalées dans le monde, derrière le Brésil et les États-Unis.

Le nombre de nouvelles infections suit néanmoins une lente baisse depuis deux semaines, en particulier à Moscou, l’épicentre de l’épidémie en Russie, avec plus de la moitié des morts comptabilisés.

Au total, les autorités russes indiquent avoir procédé à 11,1 millions de tests au COVID.

À LIRE | Après avoir été les champions nord-américains du confinement, les Québécois ont repris leurs activités autant sinon plus que leurs voisins, avec les réouvertures autorisées par le gouvernement.

5h24 | La PCU pour des retraités de l’État.

Les pensionnés de l’État qui ont perdu leur boulot d’appoint en raison de la pandémie peuvent empocher la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois, malgré leur avantageuse rente de retraite

Photo d'archives, Chantal Poirier

À LIRE | Les vols internationaux à vos risques et périls, sans assurance voyage.

Les voyageurs qui espèrent profiter de la reprise prochaine des vols internationaux d’Air Canada pour se remettre au tourisme devront accepter de le faire à leurs risques et périls, probablement sans assurance voyage.

C’est du moins ce que nous ont confirmé les compagnies d’assurance à qui nous avons pu parler hier. De leur avis général, et malgré tout ce qu’on peut entendre sur le sujet : l’heure n’est pas du tout à la reprise du tourisme international.

AFP

5h11 | Les prix vont augmenter encore.

Coiffure, dentiste, soins personnels et même épicerie : plusieurs services et produits coûteront désormais plus cher aux Québécois, un effet collatéral de la pandémie.

Des professionnels et des commerçants ont confirmé au Journal devoir hausser leurs prix afin de couvrir les frais liés aux mesures sanitaires.

Photo Martin Chevalier

5h09 | Italie: la crise du coronavirus «n'est pas terminée».

AFP

5h06 | Virus: les terrasses de café rouvrent en France, la pandémie flambe en Amérique du Sud.

AFP

4h53 | Royaume-Uni: des ponts aériens envisagés pour contourner la quarantaine.

4h44 | En Équateur, la pandémie et la désinformation ont progressé main dans la main.

AFP

4h40 | Bangladesh: premier mort du coronavirus dans les camps de réfugiés rohingyas.

AFP

4h37 | Trois ans après l'embargo, le coronavirus renforce le «made in Qatar».