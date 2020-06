Je reste chez nous

Coup de cœur

Balado

Tous les pirates ont un handicap

Photo courtoisie

Yannick De Martino nous invite dans son univers unique dans ce nouveau balado inititulé Tous les pirates ont un handicap. L’humoriste fouille dans ses carnets de notes qui lui ont entre autres servi à concevoir ce spectacle solo et nous présente ses réflexions singulières. Pourquoi les super héros ne font jamais la morale? Comment est-ce qu’un cheval se sent à côté d’une voiture? En cette période un peu plus difficile, ce balado rafraîchissant fait du bien.

Premier épisode disponible depuis le 1er juin sur OHdio

Livre

Les insectes du Québec et autres arthropodes terrestres

Photo courtoisie

L’entomologiste et entrepreneur Étienne Normandin répertorie plus de 2000 insectes dans cet ouvrage qui comprend plus de 3300 photos. Ce guide est plus que parfait pour ceux qui veulent s’initier à entomologie!

Sorti aujourd’hui

Album

Lampshading – Hate It Too

Photo courtoisie

Le groupe punk rock Hate It Too a choisi de se renouveler dans ce nouvel album intitulé Lampshading. Le quatuor de Trois-Pistoles a joué avec les tempos dans leurs nouvelles compositions en plus de tendre parfois vers des sonorités prog, emo et métal.

Sorti le 22 mai

Cinéma

La mince ligne rouge

Photo courtoisie

Voici votre chance de voir ou revoir ce film nommé sept fois aux Oscars puisqu’il sera diffusé à Télé-Québec ce soir. La mince ligne rouge plonge au cœur de la bataille de Guadalcanal en 1942, alors que Japonais et Américains se livrent une guerre sans précédent sur une île paradisiaque peuplée de tribus mélanésiennes pacifiques. L’œuvre, adaptée du roman de James Jones, amène à réfléchir sur le comportement humain.

Ce soir à 21h à Télé-Québec