La Formule 1 diffuse un nouveau calendrier 2020: le GP de Montréal à l'automne?

La Formule 1 a diffusé mardi son calendrier 2020 modifié dont les huit premières courses auront lieu en Europe à partir du 5 juillet, dans un premier temps à huis clos. Le Grand Prix du Canada n'est pas annulé et pourrait avoir lieu à l'automne.

Un second GP suivra sur le Red Bull Ring de Spielberg le 12 juillet, avant la Hongrie (sur le Hungaroring de Budapest) le 19 juillet, la Grande-Bretagne (à Silverstone) les 2 et 9 août, l'Espagne (sur le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo) le 16 août, la Belgique (à Spa-Francorchamps) le 30 août et l'Italie (à Monza) le 6 septembre.

En ce qui concerne la Belgique, «la course se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil (belge) National de Sécurité et en concertation avec les Gouvernements fédéral et wallon», a indiqué un communiqué transmis à l'AFP par les organisateurs.

Courus en parallèle de celui de F1, les championnats de Formule 2 et de Formule 3 suivront le même calendrier.

«En raison de la fluidité actuelle de la situation liée au COVID-19 au niveau international, les détails du calendrier complet seront finalisés dans les semaines à venir, avec l'espoir d'avoir un total de 15 à 18 courses d'ici à la fin de saison en décembre», contre 22 initialement prévues, précisent le promoteur de la F1, Formula 1, et son instance régulatrice, la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dans un communiqué mardi.

Le championnat se terminerait en décembre à Abou Dhabi et serait organisé par aires géographiques (Europe en juillet-août, Eurasie, Asie et Amériques en septembre-octobre-novembre, Moyen-Orient en décembre).

«Comme indiqué précédemment, il est actuellement prévu que les premières courses se déroulent à huis clos» pour des raisons sanitaires, précisent la F1 et la FIA, qui espèrent ensuite pouvoir faire revenir les fans «lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité».

Pour permettre la reprise des courses, les deux instances ont également mis en place un plan de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Précautions sanitaires

Parmi les précautions arrêtées figurent la limitation du nombre de personnes sur le paddock, des contrôles sanitaires au départ pour le pays hôte, à l'arrivée, puis tous les deux jours. Les équipes seront isolées les unes des autres sur les circuits, ainsi que du grand public en dehors (vols internationaux, transports sur place, hôtels).

Le second GP organisé à Silverstone, en Grande-Bretagne, sera l'occasion de célébrer les 70 ans de la F1. C'est là en effet qu'a été organisée la première course le 13 mai 1950, remportée par l'Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo).

La saison de F1 aurait dû débuter mi-mars en Australie mais ce GP a été annulé in extremis à la suite de la découverte d'un cas au sein de l'écurie McLaren.

Plusieurs courses ont été reportées (Bahreïn, Vietnam, Chine, Espagne, Azerbaïdjan, Canada, Grande-Bretagne) ou annulées (Australie, Monaco, France, Pays-Bas).

La F2 et la F3, elles, auraient dû reprendre une semaine plus tard à Bahreïn.

Le MotoGP, qui n'a pu organiser que les courses de Moto2 et Moto3 au Qatar début mars, doit également présenter prochainement un calendrier remanié.

Son promoteur Dorna attend une réponse du gouvernement espagnol à sa proposition de reprendre les 19 et 26 juillet par deux épreuves consécutives sur le circuit de Jerez (Andalousie).

Le calendrier des huit premières courses des saisons 2020 de F1, F2 et F3

3-5 juillet: Grand Prix d'Autriche (Spielberg)

10-12 juillet: Grand Prix de Styrie (Spielberg)

17-19 juillet: Grand Prix de Hongrie (Budapest)

31 juillet–2 août: Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)

7-9 août: Grand Prix anniversaire des 70 ans de la F1 (Silverstone)

14-16 août: Grand Prix d'Espagne (Barcelone)

28-30 août: Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

4-6 septembre: Grand Prix d'Italie (Monza)

Cinq éléments à surveiller en 2020

Après plusieurs mois d’incertitude en raison de la pandémie de COVID-19, il semble que la saison de Formule 1 se mettra en branle le 5 juillet en Autriche.

Voici donc cinq histoires à surveiller cette saison.

Lance Stroll en embuscade?

Photo d'archives, AFP

Pendant que caracolaient au sommet du palmarès des chronos Ferrari, Mercedes et Red Bull lors des essais hivernaux au mois de février, l’écurie Racing Point s’imposait comme quatrième force du plateau.

S’il est vrai que les essais hivernaux sont à prendre avec un grain de sel et que plus de quatre mois se seront écoulés entre ceux-ci et la première course de la saison, il n’en demeure pas moins que l’équipe de Lance Stroll semble avoir trouvé un filon prometteur.

S’inspirant librement et ouvertement de la monoplace W10 de Mercedes, championne du monde en 2019, Racing Point pourrait permettre à Stroll, tout comme à son coéquipier Sergio Perez, de se faufiler jusqu’au podium lorsque les trois écuries de pointe auront des ennuis.

Frictions chez Ferrari?

Photo d'archives, AFP

Sebastian Vettel et Ferrari ont annoncé au mois de mai qu’ils n’allaient pas renouveler leur contrat après la saison 2020.

Ainsi, Vettel, quatre fois champion du monde et historiquement peu enclin à respecter les consignes d’équipe, pourrait recevoir bien peu d’appuis à l’interne lorsqu’il luttera en piste avec son coéquipier Charles Leclerc, nouveau protégé de l’organisation italienne.

Déjà en 2019, les progrès de Leclerc ont été à l’origine de quelques maux de tête au patron Mattia Binotto. Les deux pilotes se sont notamment accrochés au Grand Prix du Brésil, sabotant une bonne récolte pour la Scuderia. Cette rivalité nuira-t-elle aux chances de l’équipe de lutter pour le titre mondial?

Où ira Vettel?

Photo d'archives, AFP

Ainsi, Vettel se retrouve sans volant. L’Allemand devrait annoncer au cours de la campagne ses intentions pour 2021.

Renault, Mercedes et même Racing Point – comme pilote-actionnaire de l’écurie qui deviendra Aston Martin – sont des options possibles. Mais l’athlète, qui aura 33 ans en juillet, pourrait également opter pour une autre série de course automobile ou simplement la retraite.

Daniel Ricciardo expulsé?

Photo d'archives, AFP

Le directeur de l’écurie Renault, Cyril Abitebou, affichait un sourire triomphant, il y a plus d’un an, lorsque la marque française était parvenue à arracher le pilote australien Daniel Ricciardo à Red Bull à coups de dizaines de millions de dollars.

Quelques mois plus tard toutefois, pendant la pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19, Ricciardo a été l’un des principaux acteurs de la saison des transferts. Le départ de Vettel chez Ferrari a forcé la Scuderia à repêcher Carlos Sainz fils chez McLaren, puis Ricciardo a rapidement comblé le vide chez McLaren.

Abiteboul a visiblement très mal digéré cette décision de Ricciardo, expliquant que «la confiance réciproque, la solidarité et l’engagement sont plus que jamais des valeurs essentielles» en F1.

Ricciardo devra malgré tout disputer la saison 2020 chez Renault. Du moins le début. Abiteboul a en effet confirmé que Fernando Alonso – sans volant en F1 – est une option considérée par Renault.

Le double champion du monde, qui en serait à un troisième passage chez Renault, pourrait-il effectuer son retour dès cette saison et tasser Ricciardo? Rien n’est impossible en F1.

Un septième sacre pour Hamilton?

Photo d'archives, AFP

Bien entendu, même si la saison 2020 sera différente des autres et probablement bien plus courte, le titre des conducteurs sera malgré tout décerné. Et Lewis Hamilton, bien installé dans sa Mercedes, semble une fois de plus favori.

S’il devait défendre son titre avec succès, il s’agirait d’un septième sacre pour le Britannique. Il rejoindrait ainsi Michael Schumacher au sommet de son sport. Avec sept victoires, il rejoindrait également Schumacher au sommet du palmarès des victoires, avec 91.