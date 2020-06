Le coronavirus a fait plus de 30 000 morts au Brésil après un nouveau record en un jour

RIO DE JANEIRO | Le Brésil a franchi mardi le cap des 30 000 morts du coronavirus, à 31 199, après avoir enregistré un chiffre record de décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Ce pays de 212 millions d’habitants a déploré en effet 1 262 morts supplémentaires, le bilan quotidien le plus élevé depuis le 21 mai (1 188), ce qui témoigne de la poursuite de la phase ascendante de la pandémie.

Le Brésil, pays qui représente à lui seul plus de la moitié des cas et des morts du coronavirus en Amérique latine, a enregistré au total 555 383 cas confirmés de Covid-19, après une forte progression de près de 29 000 cas au cours des dernières 24 heures.

Ces chiffres, dont la communauté scientifique estime qu’ils sont grossièrement sous-évalués dans un pays ne pratiquant que très peu de tests, situent le Brésil à la 4e place dans le monde pour les morts, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie.

Les deux États brésiliens les plus touchés sont Sao Paulo et Rio de Janeiro, dans le Sud-est.

Signal inquiétant, Sao Paulo a enregistré ses chiffres les plus élevés à la fois de décès et de contaminations mardi en 24 heures depuis l’apparition de la Covid-19, et déplore désormais 7 994 morts et près de 120 000 cas.

Celui de Rio de Janeiro, qui a lui aussi entamé mardi un déconfinement, déplore 5 686 morts de la pandémie et plus de 56 000 cas de contamination.