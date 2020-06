Les vols internationaux à vos risques et périls, sans assurance voyage

Les voyageurs qui espèrent profiter de la reprise prochaine des vols internationaux d’Air Canada pour se remettre au tourisme devront accepter de le faire à leurs risques et périls, probablement sans assurance voyage.

C’est du moins ce que nous ont confirmé les compagnies d’assurance à qui nous avons pu parler hier. De leur avis général, et malgré tout ce qu’on peut entendre sur le sujet : l’heure n’est pas du tout à la reprise du tourisme international.

« Tant qu’Ottawa, à travers le site d’Affaires mondiales Canada, recommandera aux Canadiens d’éviter tout voyage international non essentiel, ce sont là des séjours que nous ne pourrons malheureusement assurer », nous a confirmé Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA-Québec.

Même message de prudence à la clientèle de la part de la compagnie d’assurance voyage Croix Bleue du Québec.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons suspendu la vente de toute assurance voyage pour des séjours à l’étranger, confirme sa porte-parole, Josiane Cousineau. Ce n’est pas que nous ne voudrions pas, c’est que dans la situation actuelle, nous ne pourrions tout simplement pas assurer la protection de nos clients à l’étranger. »

Air Canada ne répond pas

Air Canada a annoncé le 22 mai un horaire estival d’une centaine de destinations canadiennes et internationales, dont Londres, Paris, Bruxelles et Rome, tous des pays parmi les plus frappés par la COVID-19. Le transporteur dessert aussi la plupart des grandes villes américaines, dont plusieurs, comme New York, tentent toujours d’endiguer la pandémie.

Le hic : malgré ces offres de transporteurs, les compagnies d’assurance n’ont aucune intention d’assurer les voyages de Canadiens vers ces destinations.

« Pas plus qu’ils ne le font pour l’Irak ou l’Afghanistan, pour d’autres raisons », nous a confirmé un spécialiste de l’industrie.

Questionnée sur la situation, la porte-parole d’Air Canada n’a pas rappelé Le Journal, contrairement à son engagement à le faire.

« Seule une révision de l’avis aux voyageurs d’Ottawa pourrait mener les assureurs à revoir leur position, affirme la représentante de la Croix Bleue. Et même là, rien ne dit que tous accepteraient d’assurer contre le risque d’infection à la COVID. »