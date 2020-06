Phase 2 du plan de la série NASCAR

La série NASCAR a réussi sa mission de reprendre ses activités malgré la pandémie en présentant des épreuves à huis clos et où tous les intervenants ont été contraints de respecter des consignes sanitaires très sévères.

Incluant l’épreuve de la série Xfinity disputée lundi soir à Charlotte, neuf courses dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du stock-car américain ont été disputées depuis la mise en place du plan de relance amorcé le 17 mai.

La deuxième ébauche du calendrier provisoire regroupe maintenant des épreuves jusqu’au 21 juin, période au cours de laquelle trois circuits seront visités. En raison de la COVID-19, aucun spectateur ne sera admis sur les sites des compétitions.

Annonce prochaine

Les dirigeants de NASCAR ont toutefois indiqué en début de semaine qu’un horaire plus complet serait divulgué sous peu.

« Nous travaillons très fort, a dit Steve Phelps, pour annoncer de nouvelles dates et les circuits qui seront retenus. On doit s’assurer que les autorités gouvernementales et la santé publique des États concernés nous accordent le feu vert », a enchaîné le président de NASCAR dans une entrevue accordée à la radio SiriusXM.

Jusqu’au 9 août

Or, selon bon nombre de sites spécialisés américains, cette troisième portion du calendrier provisoire, valide jusqu’au 9 août, aurait été envoyée en début de semaine aux équipes concernées.

« Nous avons hâte de retrouver nos amateurs sur les sites, a renchéri Phelps, mais il est trop tôt pour nous permettre de le faire. »

On pense entre autres à un circuit comme Talladega, dont le tracé est long de deux milles et demi et sa capacité de près de 175 000 spectateurs. En respectant la distanciation physique, le public pourrait occuper environ le tiers des tribunes.

Programme double

Dès ce samedi, le NASCAR proposera un programme double au circuit d’Atlanta avec la présentation d’abord d’une course de la série des camionnettes Gander & RV Outdoors en début d’après-midi, suivie, quelques heures plus tard, d’une épreuve du championnat Xfinity, dans lesquelles sont engagés les pilotes québécois Raphaël Lessard et Alex Labbé, respectivement.

Dès le lendemain, les engagés de la discipline reine (coupe NASCAR) vont s’affronter au même endroit avant de se diriger vers Homestead.

Course décalée à Loudon ?

De la phase 3 du calendrier, à être confirmé rappelons-le, on constate que l’épreuve de la coupe NASCAR à Loudon, au New Hampshire, qui attire beaucoup d’amateurs québécois, n’aurait pas lieu comme prévu le 19 juillet initialement, mais plutôt le 2 août.

Par ailleurs, tout semble indiquer que la course de la série Xfinity, tenue habituellement la veille à Loudon, a été rayée de la programmation. Situation dommage pour Alex Labbé qui, en début de saison, y avait annoncé sa participation.

Moteur en fumée

Puisqu’il est question de Labbé, sa prestation à Bristol lundi soir aura été de courte durée quand il a été victime d’une casse de moteur.

Tout avait pourtant bien commencé pour le pilote de Saint-Albert, qui avait gagné huit places (de la 32e à la 24e position) à l’issue des six premiers tours, avant que ses espoirs ne s’envolent en fumée au 40e tour.