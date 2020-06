Plats à emporter: cinq autres adresses à découvrir

MONTRÉAL | Du quartier Hochelaga en passant par Griffintown jusqu’à Rosemont, les restaurants de Montréal rouvrent leurs portes pour offrir des menus à emporter, plus succulents les uns que les autres. Question d’encourager l’économie locale et de faire voyager les papilles de Paris à Tel-Aviv, voici cinq adresses qui offrent des plats pour emporter.

1. Cuisine française : Bistro Bagatelle dans Hochelaga

Si vous avez envie de cuisine française et que vous n’habitez pas trop loin du quartier Hochelaga, il vous faut découvrir le Bistro Bagatelle. Le restaurant offre désormais la possibilité de commander ses délicieux plats pour emporter, en ligne. Le menu propose des entrées, des plats principaux, ainsi que des desserts. Que ce soit pour le lunch ou pour le souper, dégustez l’entrée de raviolis de homard ou de chèvre chaud avec le burger de bœuf Angus ou encore la salade de pieuvre poêlée, chorizo et lentilles. Des options pour les flexitariens et les végétariens sont disponibles. Et tout est délicieux!

* Ouvert du mercredi au dimanche : Commande au https://bagatellebistro.com/commande-en-ligne/#/ - 4323 rue Ontario Est, Montréal

2. Cuisine du Sud : Paradis BBQ sur le Plateau

Vive le poulet frit! Le Paradis BBQ, considéré comme l’une des meilleures adresses de Montréal de spécialités barbecue, est ouvert pour tous les amateurs de poulet rôti et frit, de côtes levées, d’ailes de poulet... Il est possible de commander par téléphone ou en ligne et aussi de vous faire livrer par l’application Uber Eats.

Succombez au panier de poulet frit de 3, 6 ou 9 morceaux, servi avec salade de chou, gravy et sauce barbèque. D’autres accompagnements comme le pain au maïs (corn bread), la salade de brocoli et chou-fleur ou encore les frites et mayonnaise épicée font également partie de la carte. À noter que le poulet provient de la ferme locale et familiale La Rose des Vents.

* Ouvert du mercredi au dimanche - https://www.paradisbbq.com/ et ubereats.com - 4165 rue Saint-Hubert, Montréal

3. Cuisine méditerranéenne turque: Ayla Restaurant

La pandémie de la COVID-19 n’a pas empêché le propriétaire David Dayan, du groupe Ryu Sushi et Café Livia, d’ouvrir le nouveau concept de cuisine méditerranéenne: Ayla Restaurant. En effet, l’établissement a vu le jour dans le quartier Griffintown et offre des plats inspirés de la cuisine turque, grecque, israélienne, espagnole, marocaine et égyptienne.

Des petits plats à partager comme le houmous, les salades fraîches comme le taboulé et le fatoush aux plats de résistance comme la brochette d’agneau juteuse, le couscous végétarien ou encore le poulet rôti feront voyager! Il sera possible de se faire livrer ou de commander les spécialités du chef de Tel-Aviv, Yohai Rubin.

* Ouvert du mercredi au dimanche- Appelez pour les commandes à emporter, ou utilisez Uber Eats ou Doordash pour les livraisons- 386 Richmond, Montréal

4. Menu santé local : Miss Prêt-à-Manger

Si vous en avez marre de toujours cuisiner, mais que vous souhaitez tout de même commander des plats santé à la maison, le restaurant-traiteur de la célèbre cheffe Kimberly Lallouz, Miss Prêt-à-Manger, rouvre ses portes pour des commandes pour emporter et à livrer.

Vous avez des choix de soupes, des salades repas colorées, des paninis ou des sandwichs sur baguette, divers plats chauds et même des muffins santé à base de son, offerts à la demi-douzaine ou à la douzaine. À noter que les commandes doivent être passées les mercredis pour livraisons et cueillette les vendredis.

* Ouvert du mercredi au vendredi- Pour commander visitez le https://misspretamanger.com/fr - 1104 rue de Bleury, Montréal

5. Cuisine italienne: Antonietta Osteria Italiana

Vous rêvez de délicieuses pâtes maison ou d’une pizza authentique italienne napolitaine? Si oui, décrochez le téléphone et appelez au sympathique restaurant Antonietta Osteria Italiana, du quartier Rosemont.

Des classiques de la cuisine italienne sont revisités, comme la polenta frite, la polpette rustiche de saucisses de porc et bœuf ou encore la fameuse salade de homard avec fenouil et roquette. On succombe surtout aux assiettes de pâtes dont le Cavatelli alla Boscaiola composé de saucisses, tomate, porcin, ail et piment.

* Ouvert du jeudi au dimanche – Appelez au 514-729-2633 ou envoyez un message sur Instagram ou Facebook - 6672 Avenue Papineau, Montréal