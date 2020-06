Publicités pour recruter en CHSLD: «On a besoin du meilleur de toi»

Dans son offensive afin de recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires pour prendre soin des aînés en CHSLD, Québec lance une campagne publicitaire qui mise sur la force des jeunes, leurs belles qualités et leur compassion. «On a besoin du meilleur de toi», disent les publicités.

• À lire aussi: Préposée en CHSLD, un travail difficile

• À lire aussi: Des préposés aussi bien payés qu’une infirmière

• À lire aussi: COVID-19: Québec lance une «grosse campagne» pour recruter 10 000 préposés

«Thérèse, 88 ans, et Henri, 78 ans, ont déjà eu ton âge et un jour peut-être tu auras le leur, mais en attendant, ils ont besoin de ta force, de ta détermination, de ta bonne humeur et de toute ton humanité», véhiculent en substance les messages lancés aujourd’hui.

Les Québécois souhaitant suivre la formation rapide de préposés aux bénéficiaires de trois mois, à compter de la mi-juin, seront rémunérés 760$ par semaine.

Dès leur embauche en CHSLD, leur salaire sera de 26 $/l’heure. Avec un revenu annuel d’au moins 49 000 $, ces préposés qui travailleront à temps plein auprès des personnes en perte d’autonomie jouiront d’un niveau de revenu plus élevé que la moyenne québécoise qui est de 43 900 $.

Si vous souhaitez faire une différence dans la vie des aînés du 3e et 4e âge en CHSLD, choisissez un rôle gratifiant et inscrivez-vous pour devenir préposé aux bénéficiaires, vous incite le gouvernement.

Il suffira de cliquer ici. La plateforme sera opérationnelle un peu plus tard aujourd’hui.