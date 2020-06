Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 3 juin.

- «Wild, la course de survie»

C’est sur la cordillère Royale, en Bolivie, qui culmine à plus de 6000 mètres d’altitude, que les six derniers concurrents de la Course de survie vont s’affronter pour cette ultime étape. Ils devront encore une fois combattre le froid, la faim et le mauvais temps. Un seul binôme remportera le prix de 50 000 euros. Mercredi, 13 h, Évasion.

- «Les robots»

En 2035, les robots sont devenus des assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner (Will Smith) est en charge de l’enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, dont le principal suspect semble être un androïde. Pourtant, selon les lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer... Mercredi, 19 h 05, Cinépop.

- «L’épicerie»

Johanne Despins et Denis Gagné vont se pencher, cette semaine, sur les bonnes pratiques du vrac en temps de pandémie. Un phénomène en expansion ici comme ailleurs. Ils vont également à la découverte d’une brigade culinaire en ligne pour les jeunes, en plus de nous faire découvrir un nouvel aliment, le piment Gorria. Mercredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

- «La recrue»

Depuis qu’il a décidé de se recycler dans la police, John Nolan tente de faire sa place au Los Angeles Police Department. Dans ce 10e épisode de la seconde saison, Nolan et son équipe doivent escorter une tueuse en série notoire sur les lieux de son crime. Mais en arrivant à l'endroit où elle aurait enterré trois de ses victimes, ils vont faire une découverte troublante. Mercredi, 20 h, TVA.

- «La marche de la liberté»

Dans le cadre de la série «The Story of Us» pour National Geographic, Morgan Freeman voyage autour du monde avec l’intention de mieux comprendre le concept de la liberté. Dans différents pays du monde, la liberté demande toujours une lutte constante. Serons-nous tous libres un jour en tant qu’individu et en tant que nation? Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

- «Austin Powers : Agent Secret 00 Sexe»

Dans ce deuxième film de la franchise, on assiste à un nouveau combat entre Austin Powers et le Docteur Terreur (Mike Myers). Ce dernier va décider de voyager dans le temps afin de dérober le mojo, le pouvoir de séduction sexuelle, d'Austin Powers. Loin de se laisser faire, l’agent secret va également remonter le temps pour aller tenter de sauver cet élément indispensable à sa survie. Mercredi, 20 h, V.

- «J’ai engagé un tueur»

Cette nouvelle série donne un regard exclusif sur le monde sombre des meurtres commandités. Ce premier épisode jette un regard sur la revanche des ex. Une thérapeute spécialiste en toxicomanie fait chanter un de ses patients pour l'aider à trouver un tueur à gages pour assassiner son ex-mari, à la suite d’un divorce difficile. Sans qu’elle en soit consciente, le patient va faire appel à un agent d’infiltration pour prévenir le meurtre. Mercredi, 22 h, Investigation.