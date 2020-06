Retour de la LNH: un joueur affiche son scepticisme

Le défenseur des Panthers de la Floride Anton Stralman est loin d’être certain que la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) constitue une bonne idée.

Le vétéran de 33 ans se trouve actuellement en Suède avec sa famille et il est loin de s’ennuyer. Toutefois, il sait qu’il devra revenir dans le giron de son équipe quand celle-ci pourra amorcer sa préparation pour la ronde qualificative. Stralman appréhende déjà ce moment, estimant que le processus risque de s’avérer fastidieux et peut-être futile.

La LNH devra réaliser des milliers de tests de détection de la COVID-19, mais cela suffira-t-il à assurer la bonne santé des hockeyeurs? L’arrière européen en doute.

«Cela en vaut-il la peine?, s’est-il questionné au site The Athletic. Je pense qu’on devrait être préoccupé. Il y a tellement de façons de regarder cela. Tous veulent le retour du hockey, mais la sécurité doit primer. Et c’est un peu troublant. Je ne peux le nier. Même si la plupart des joueurs sont jeunes et en santé, je suis certain qu’il y en a quelques-uns comme moi ayant des problèmes médicaux sous-jacents. Je ne sais pas comment mon corps réagira si j’attrape le virus.»

À risque

Les antécédents auxquels l’ancien du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York, notamment, renvoie sont en fait des ennuis pulmonaires. Tôt dans sa carrière, Stralman a dû composer avec la bronchectasie, un problème d’évacuation du mucus de ses poumons. Les médecins ont découvert le tout beaucoup plus tard et ce n’est que l’an passé qu’il a pu recevoir des médicaments à cet effet.

Conséquemment, l’idée de côtoyer une personne potentiellement positive au coronavirus ne l’enchante pas.

«Ce serait terrible si nous voyagions vers une ville-hôte pour commencer à jouer et que sur place, il y ait un des employés de l’édifice qui combat le virus. Ce n’est juste les 50 gars de l’équipe : il y a beaucoup de gens dans les alentours qui tentent d’assurer le bon fonctionnement des opérations, a-t-il dit. Si l’une de ces personnes tombe malade et qu’elle meurt de ça, qui sera responsable? Et est-ce une histoire que je souhaite vivre? Tout est une question de sécurité, pas seulement pour moi mais pour tous ceux étant impliqués.»

«Cela soulève beaucoup de questions quant à ce que nous devrions faire. Si nous allons de l’avant, y aura-t-il un prix à payer? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire.»