Téléphones intelligents : Comment tirer tout le potentiel photo de votre appareil mobile

Lorsque les téléphones intelligents sont commencés à prendre des photos, les résultats étaient souvent médiocres, pour ne pas dire mauvais, en comparaison des véritables appareils photo numériques reflex.

Les photos en intérieur étaient moches ou à effacer quand la lumière était insuffisante. Principale faiblesse, la trop petite taille des objectifs qui peinaient à faire passer la lumière.

Mais ces limitations n’ont pas découragé les fabricants de téléphones intelligents qui les ont largement compensées en ajoutant un puissant traitement logiciel à vos photos.

Résultat, les images ont autant de qualité et de panache qu’avec les meilleurs appareils reflex grand public. Commercialement et dans la rue, on ne voit pratiquement plus d’appareils-photo numériques, mais que des téléphones intelligents.

Rater une photo de nos jours est assez difficile à cause des puissants processeurs et du traitement d’image numérique, même sous une faible lumière et sans flash. Il suffit de bien cadrer et le tour est joué.

Deux ou trois zooms optiques

Le dos des téléphones intelligents récents a maintenant deux, voire trois capteurs ultra grand-angle, grand-angle et téléphoto 2x. Prenez quelques secondes pour choisir le bon objectif en fonction de la scène. Quand il n’y a qu’un seul objectif, agrandir en zoom numérique fait dégrader la photo – la capture de l’image étant réalisée sur une portion de plus en plus petite du capteur.

Sous faible éclairage

Toujours grâce au puissant traitement d’image, les photos de nuit ou sous faible éclairage peuvent être étonnamment réussies.

Les appareils iPhone et les Android Galaxy ou Pixel récents pour ne nommer que ceux-là possèdent des modes nuit assez performants.

Par exemple, les iPhone 11 tournant sous iOS 13.2 ou plus récents sont dotés de la technologie d’apprentissage automatique (Deep Fusion) qui prend et analyse jusqu’à neuf versions d’une image sous éclairée pour en fusionner les meilleurs éléments en une photo. Deep Fusion fonctionne automatiquement dans presque toutes les situations avec le téléobjectif et sous un éclairage moyen ou faible avec le grand angle, sauf en mode rafale et avec l’objectif ultra grand-angle. La fusion finale est instantanée dans une photo sans bruit numérique ni polluée de pixels indésirables dans les zones sombres.

Attendez-vous à ce que le traitement informatique des images comme le fait Deep Fusion se généralise dans les téléphones intelligents grand public.

Pour ses téléphones intelligents Pixel 4, 3a et 3, Google a aussi son mode nocturne appelé Mode Vision de nuit décrit sur ce lien. Toute simple, la procédure permet de capturer le ciel nocturne en stabilisant le téléphone.

Conserver vos réglages préférés

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les réglages par défaut de votre application photo. Par exemple, l’app Appareil photo d’iOS retourne constamment à ses réglages format 4:3, Live Photo, flash automatique, etc. À noter que la fonction Live produit des fichiers plus lourds, donc qui occupent davantage de stockage dans votre téléphone.

Dans mon cas, je préfère le format 16:9 et Live désactivé. Voici la procédure pour conserver par défaut vos réglages préférés sur un appareil iOS :

Lancez l’appli Appareil photo; Dans l’interface de l’appli, choisissez vos réglages préférés – dans mon cas, c’est la fonction Photo, Live Photo désactivé, format 16:9 et le reste demeure automatique; Laissez l’app Appareil photo, retournez à l’écran d’accueil; Ouvrez Réglages et allez à Appareil photo > Conserver les réglages. De là, vous trouverez trois options : Mode Caméra, Commandes créatives et Live Photo. Dans mon cas, les trois sont cochées pour conserver la fonction Caméra, le format 16:9 et Live Photo dans son état actuel, ici désactivé; Quittez les applis Réglages et Appareil photo. Vos réglages préférés seront conservés chaque fois que vous relancerez cette dernière.

Cadrer à l’horizontale

Enfin, l’erreur la plus commune est le recours trop fréquent au cadrage portrait, sans doute parce que l’on tient habituellement son appareil à la verticale dans pratiquement toutes les autres situations ou applications.

Non seulement notre vision oculaire, mais aussi tous nos écrans (téléviseurs, moniteurs) sont aux formats paysage ou panoramique. En prenant l’habitude de retourner à l’horizontale son téléphone, vous cadrerez davantage de contenu. Et ne réservez le format vertical qu’aux portraits rapprochés ou aux égoportraits.