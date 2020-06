PARIZEAULT, Liette



À la résidence Les Jardins Intérieurs de Saint-Lambert, le 21 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée, emportée par la COVID-19, Mme Liette Parizeault, épouse de M. Gilles Cardin.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Charles) et Anne (Roland), ses soeurs Renée (Raynald) et Nicole (Florent), sa belle-famille Jean-Paul (Réjeanne), Suzanne (Claude), Micheline (Jean-Guy), Robert (Ginette) et Françoise, ses petits-enfants Camille (Francis), Marianne, Guillaume (Véronique) et Charlotte (Aliocha), son arrière-petit-fils Bastien ainsi que de nombreux neveux et amis.Une célébration en sa mémoire sera annoncée à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, merci de faire un don à l'organisme: Jeunes musiciens du monde.